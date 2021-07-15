В Петербурге будут чаще убирать сады и парки из-за жары

В Петербурге увеличат периодичность уборки зеленых зон. В связи с жаркой погодой люди потянулись в сады и парки, поэтому там стало больше мусора.

Как сообщила администрация города, в июле с зеленых территорий общего пользования вывезли 13,7 тысячи кубометров отходов - это на треть больше, чем за такой же период июня. Рекордсменом стал парк 300-летия Санкт-Петербурга: вывоз мусора с его территории вырос почти в два раза.

Нагрузка также увеличилась на Муринский и Полюстровский парки, Приморский парк Победы, усадьбу Орловых-Денисовых и другие масштабные зеленые зоны города. В связи с этим садово-парковые предприятия станут чаще их убирать. Инспекторы центра комплексного благоустройства будут проверять состояние таких территорий в круглосуточном режиме.

Всего в Северной столице насчитывается более 3500 парков, садов, скверов, бульваров и других зеленых зон.