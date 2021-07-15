В Петербурге дорожники из-за жары выбрали весь лимит на проливку улиц

В Петербурге за три недели аномальной жары городские коммунальные службы выбрали весь сезонный лимит воды на проливку улиц, сообщает администрация Северной столицы.

Жара пришла в город 25 июня, с этого дня до конца месяца дорожники ежедневно выливали на улицы города по шесть тысяч кубометров воды. Но температура била новые рекорды и этого количества воды стало не хватать, тогда дорожники стали выливать по девять тысяч "кубов" воды в сутки.

При этом петербургским дорожным службам выделяют средства на тридцать проливов дорог за весь сезон. Однако из-за жаркой погоды уже к 13 июля лимит оказался полностью выбран.

Власти Петербурга приняли решение выделить дополнительное финансирование на дальнейшую проливку улиц. Пока аномальная жара не уйдет из города, на улицы Северной столицы будут выливать по 11 тысяч кубометров воды, чтобы хоть немного остудить раскаленный асфальт.