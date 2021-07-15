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15.07.2021 20:14
Рубрика: Происшествия

В Петербурге перевернулись восемь учебных парусников с детьми

Текст: Вера Черенева

В Петербурге в акватории Финского залива перевернулись восемь учебных парусников с восемью школьниками, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

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Всех оказавшихся в воде детей оперативно вытащили на берег спасатели. Никто из детей, по данным следователей, не пострадал, но по факту самого ЧП в ведомстве начали проверку.

Установлено, что школьники на парусниках занимались напротив яхт-клуба "Балтиец". Из-за порывов ветра лодки унесло в Финский залив на 300 метров от берега, затем парусники перевернулись и все дети оказались в воде. Сейчас следователи выясняют, могли ли преподаватели как-то повлиять на эту ситуацию и знали ли они заранее о переменчивой погоде в Петербурге.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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