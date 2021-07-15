В Петербурге служебная овчарка нашла пропавшего мальчика

В Петербурге служебная собака по кличке Есения нашла 12-летнего мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок пропал вечером 14 июля на территории садоводческого товарищества в Московском районе города. Его мать сообщила об этом в полицию в ночь на 15 июля.

На место прибыл кинолог с овчаркой. Есении понадобилось чуть больше часа, чтобы найти пропавшего. Она взяла след по запаху его одежды и вскоре привела сотрудников полиции к бытовке на одном из участков садоводства. Там и обнаружился заснувший мальчик.

Ребенка вернули родителям целым и невредимым. Как выяснилось, ему попался открытый вагончик и он решил там заночевать.