В Петрозаводске задержали парня, стрелявшего из окна квартиры

Полиция установила и задержала 18-летнего молодого человека, которого подозревают в стрельбе из пневматического оружия. Оружие у него изъяли, сообщили в четверг в пресс-службе МВД Карелии.

Напомним, ЧП произошло в половине пятого утра 14 июля. Из квартиры на втором этаже дома на проспекте Ленина велась стрельба. Предположительно сообщалось о двух пострадавших.

На место происшествия сразу же выехали наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Они установили, из какой квартиры стреляли. Здесь отдыхала компания молодых людей.

Следственное управление УМВД России по Петрозаводску в отношении 18-летнего подозреваемого возбудило уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.