Астраханский губернатор поручил обеспечить безопасность купального сезона

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин рекомендовал органам местного самоуправления, общественным организациям, волонтерам и казачьему движению подключиться к профилактике несчастных случаев на воде. С начала лета в регионе утонули 13 человек, большинство из них - дети.

Как сообщает пресс-служба губернатора, официально купальный сезон открылся в области 1 июля. К этому времени водолазы обследовали и очистили дно акватории, провели генеральную уборку территорий для пляжного отдыха. Между тем, в этом году из-за сильной жары астраханцы уже в июне начали отдыхать у воды, что привело к печальным последствиям.

По информации ГУ МЧС по региону, проблемным вопросом остается нехватка пляжей. Всего в регионе 5 официальных пляжей и 16 мест массового отдыха. Но кроме этого выявлено 250 несанкционированных мест, где часто купаются астраханцы. Между тем, это - одна из главных причин гибели людей. К трагедиям также приводят пренебрежение правилами поведения на воде и оставление детей без присмотра взрослых. В частности, по последней причине на одном из пляжей чуть не утонула 6-летняя девочка, которая зашла в воду без старших. Ребенка удалось спасти, благодаря, тому, что было многолюдно и на месте находились спасатели.

Управление МЧС региона совместно с представителями инспекции по делам несовершеннолетних УМВД, участковыми, спасателями и сотрудниками госинспекции по маломерным судам ежедневно выезжают на места купания и проводят профилактические беседы с астраханцами, но этого недостаточно.

- Все силы и средства должны быть направлены на эту работу, - подчеркнул Игорь Бабушкин.