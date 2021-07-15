К выходным в Крыму прогнозируют жару до 38 градусов

На предстоящих выходных в степных и предгорных районах Крыма ожидается сухая и жаркая погода с дневной температурой воздуха до 38 градусов. Об этом со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую сообщило РИА Новости.

По словам специалиста, прогнозируемое повышение температуры обусловлено поступающими на полуостров тропическими воздушными массами. Синоптик подчеркнула, что с понедельника на полуострове ожидаются очень высокие температуры и устойчивая сухая жаркая погода. Она уточнила, что наиболее высокая температура воздуха установится в степи и предгорьях, в том числе в Симферополе. На побережье, как отметила специалист, сильной жары не будет благодаря охлаждающему влиянию моря. Отступление жары может произойти к концу следующей недели.

Ранее Главное управление МЧС по Крыму и Севастополю объявило на полуострове штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Жара, в частности, ожидается с 16 по 20 июля. В связи с этим в ведомстве предупредили о высокой вероятности возникновения ландшафтных пожаров и напомнили, что с 30 апреля 2021 года на полуострове установлен особый противопожарный режим и запрещено посещение лесов и въезда автомобилей в лесные массивы.