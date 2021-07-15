Новости

Что может спровоцировать пигментацию кожи 11:38
Умерла снимавшаяся у Трюффо и Годара актриса и режиссер Марион Сарро 11:37
СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры 11:35
На Кубани спрогнозировали аномальную 40-градусную жару 11:32
Трутнев поручил ускорить приведение в порядок Магаданского рыбного порта 11:26
Таможня: На Украину незаконно вывезены тонны нефти на 2 млрд рублей 11:23
В Ялте открыли для купания еще девять пострадавших от стихии пляжей 11:22
Прокуратура Москвы прекратила дело женщины, укусившей полицейского в МФЦ 11:20
В Крыму председателя кооператива задержали за продажу приморской земли 11:19
Кабмин утвердил правила субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке 10:59
Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии 10:59
Верховная рада утвердила отставку Авакова с поста главы МВД Украины 10:56
На Кубани исключили выселение из отелей за отказ от вакцинации 10:49
В Забайкалье после схода вагонов с углем завели дело 10:45
Путин: Обновленная Конституция стала достойным ответом на сегодняшние вызовы 10:40
Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России 10:36
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек 10:34
В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников 10:28
В Сочи появится вертолетное такси 10:17
На Алтае пропавшего полицейского нашли в сожженной машине 10:16
Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей 10:15
На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400 10:15
Правительство утвердило Стратегию развития аддитивных технологий 10:15
В Москве ожидается град диаметром до 3 сантиметров 10:13
Турчак: Надо выделить квоты в летних лагерях детям медиков из "красных зон" 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 11:32
Рубрика: Общество

На Кубани спрогнозировали аномальную 40-градусную жару

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В ближайшие двое суток на Черноморском побережье, а также в большинстве районов Кубани, включая Краснодар, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России

В северной и юго-восточной половине края температура воздуха может достигать плюс 40 градусов. Из-за палящего солнца возникает вероятность возникновения ЧС и пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах и лесах.

"В условиях действующего противопожарного режима запрещено пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры можно только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой, а при обнаружении очага тления в лесу необходимо сообщить об этом по телефону "101"", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем на Черноморском побережье небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 12-14 м/с, в Новороссийске порывы усилятся до 20 м/с. Температура воздуха днем на участке Анапа-Геленджик днем 30…35 градусов, ночью 22…27 тепла.

При такой погоде специалисты рекомендуют по возможности избегать воздействия открытых солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. При тепловом поражении нужно немедленно перейти в тень, на ветреное место или медленно выпить много воды.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19