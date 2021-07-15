На Кубани спрогнозировали аномальную 40-градусную жару

В ближайшие двое суток на Черноморском побережье, а также в большинстве районов Кубани, включая Краснодар, сохранится высокая пожароопасность 4-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В северной и юго-восточной половине края температура воздуха может достигать плюс 40 градусов. Из-за палящего солнца возникает вероятность возникновения ЧС и пожаров на объектах экономики, в населенных пунктах и лесах.

"В условиях действующего противопожарного режима запрещено пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры можно только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой, а при обнаружении очага тления в лесу необходимо сообщить об этом по телефону "101"", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем на Черноморском побережье небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 12-14 м/с, в Новороссийске порывы усилятся до 20 м/с. Температура воздуха днем на участке Анапа-Геленджик днем 30…35 градусов, ночью 22…27 тепла.

При такой погоде специалисты рекомендуют по возможности избегать воздействия открытых солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. При тепловом поражении нужно немедленно перейти в тень, на ветреное место или медленно выпить много воды.