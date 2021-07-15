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15.07.2021 17:05
Рубрика: Происшествия

Напавший с ножом на пассажиров автобуса в Азове наблюдался у психиатра

Текст: Николай Грищенко

Мужчина, напавший с ножом на трех женщин в Азове, наблюдался у психиатра и проходил медицинское лечение.

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Как сообщает ТАСС, 51-летний мужчина имеет официально подтвержденное психическое расстройство и проходил курс в одном из медицинских учреждений Азова.

Напомним, что в салоне автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, мужчина с ножом напал на попутчиц. От многочисленных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, а две пассажирки получили тяжелые ранения.

Нападавшему удалось скрыться и его разыскивает полиция и сотрудники Росгвардии. В регионе введен план "Перехват".

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