Напавший с ножом на пассажиров автобуса в Азове наблюдался у психиатра

Мужчина, напавший с ножом на трех женщин в Азове, наблюдался у психиатра и проходил медицинское лечение.

Как сообщает ТАСС, 51-летний мужчина имеет официально подтвержденное психическое расстройство и проходил курс в одном из медицинских учреждений Азова.

Напомним, что в салоне автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, мужчина с ножом напал на попутчиц. От многочисленных ранений 33-летняя женщина погибла на месте, а две пассажирки получили тяжелые ранения.

Нападавшему удалось скрыться и его разыскивает полиция и сотрудники Росгвардии. В регионе введен план "Перехват".