В Азове мужчина с ножом напал на трех женщин, одна погибла

В Ростовской области 51-летний мужчина, вооруженный ножом, напал и нанес тяжелые ранения трем пассажиркам автобуса. Одна из пострадавших скончалась на месте, а две женщины госпитализированы.

Личность убийцы установлена и сотрудники МВД, Росгвардии и Следственного комитета РФ проводят поисковые мероприятия.

Трагедия произошла, как сообщает пресс-служба СК региона, в салоне автобуса следовавшему по маршруту "Азов - село Круглое". Мужчина с ножом напал на трех случайных попутчиц.

"В результате полученных телесных повреждений 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще две женщины - 61 года и 55 лет госпитализированы", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Мотивы преступления неизвестны. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - "убийство" и "покушение на убийство".