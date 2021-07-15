Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке

Интернет-порталы правительства РК оказались недоступны во второй половине четверга из-за DDoS-атаки, которая представляет собой разновидность хакерской атаки. Об этом со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова сообщил "Интерфакс".

По его словам, на сайты государственных органов Крыма обрушилась массированная DDoS-атака. Советник руководителя республики отметил, что в течение часа работу ресурсов предполагается восстановить.

На момент публикации недоступными оставались сайты главы республики, Совета министров Крыма, региональных министерств и муниципалитетов.