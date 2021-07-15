Таможня: На Украину незаконно вывезены тонны нефти на 2 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти. Стоимость нефти оценивается на сумму более двух миллиардов рублей. "В ходе проверочных мероприятий было установлено, что капитан танкера "ALTAI" погрузил на борт в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти. При убытии танкера портом назначения был обозначен Аугуста в Италии. Однако после выхода с территории России судно отправилось в порт Южный на Украине", - рассказали в пресс-службе ФТС.

Отмечается, что в украинском порту с танкера была осуществлена выгрузка нефти "в нарушение запрета, установленного пунктом 1.1. Постановления правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592" (введен запрет на вывоз из РФ на территорию Украины сырой нефти).

Таможенники выяснили, что капитан указанного танкера от представителя компании-оператора (зарегистрирована в Великобритании) заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти именно на Украину. Кроме того, ему сказали не разглашать в российском порту погрузки сведения о порте назначения и получателе груза.

"Центральной энергетической таможней по этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере", - рассказали в пресс-службе ФТС России.

Согласно ч.1 226 УК РФ за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.