В Анапе сгорело летнее кафе площадью 900 квадратных метров

В Анапе в четверг утром произошло возгорание одноэтажного летнего кафе по Пионерскому проспекту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, информация об инциденте поступила в 06.45.

Установлено, что горение происходит на площади 900 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было подано восемь стволов. Всего к ликвидации привлекли 52 человека и 16 единиц техники. В 08.45 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по выяснению всех обстоятельств и причин возгорания. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.