В Азове после нападения на автобус усилили меры безопасности

После нападения на пассажиров автобуса в ростовском Азове усилили меры безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу городской администрации Владимира Ращупкина.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейские установили личность подозреваемого в убийстве женщины и покушении на жизнь еще двух пассажирок автобуса, следовавшего в село Круглое.

Разыскивается 51-летний мужчина. Предположительно он находится в Азове. У подозреваемого монголоидный тип лица, черные волосы. Сам он крупного телосложения. Был одет в серую рубашку в черную полоску, на ногах были коричневые бриджи и темные сланцы.

Информацию о местонахождении разыскиваемого стоит сообщить в дежурную часть по телефонам: 02, 112, 8 (86342) 7-14-20 или 8 (928) 909-77-33.