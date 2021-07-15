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15.07.2021 17:37
Рубрика: Общество

В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Власти Крыма не вынашивают планов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для прибывающих в республику туристов. Об этом журналистам сообщил глава регионального Минздрава Александр Остапенко.

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Он уточнил, что, по крайней мере, в этом туристическом сезоне в Крыму такая мера "по образцу и подобию Краснодарского края" не намечена. При этом эпидемическую ситуацию в республике министр счел "достаточно контролируемой".

Однако Остапенко предположил, что введение такой меры может быть обусловлено нормативно-правововым актом федерального уровня. Он подчеркнул, что крымские медики готовы оказать необходимую помощь туристам и при желании последних ввести им как первый, так и второй компонент вакцины.

- Поэтому ждем всех в гости, - пригласил министр здравоохранения РК.

Ранее его заместитель Антон Лясковский в эфире телеканала "Россия 24" допустил введение в регионе обязательной вакцинации для туристов, отвечая на вопрос о вероятности введения такой меры в Крыму.

- В Краснодарском крае приезжих обязали в течение трех дней проходить вакцинацию, - напомнил он.

В регионах Общество Здоровье Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

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