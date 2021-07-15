В Крыму не планируют вводить обязательную вакцинацию для туристов

Власти Крыма не вынашивают планов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для прибывающих в республику туристов. Об этом журналистам сообщил глава регионального Минздрава Александр Остапенко.

Он уточнил, что, по крайней мере, в этом туристическом сезоне в Крыму такая мера "по образцу и подобию Краснодарского края" не намечена. При этом эпидемическую ситуацию в республике министр счел "достаточно контролируемой".

Однако Остапенко предположил, что введение такой меры может быть обусловлено нормативно-правововым актом федерального уровня. Он подчеркнул, что крымские медики готовы оказать необходимую помощь туристам и при желании последних ввести им как первый, так и второй компонент вакцины.

- Поэтому ждем всех в гости, - пригласил министр здравоохранения РК.

Ранее его заместитель Антон Лясковский в эфире телеканала "Россия 24" допустил введение в регионе обязательной вакцинации для туристов, отвечая на вопрос о вероятности введения такой меры в Крыму.

- В Краснодарском крае приезжих обязали в течение трех дней проходить вакцинацию, - напомнил он.