В Крыму председателя кооператива задержали за продажу приморской земли

В Сакском районе сотрудники полиции задержали председателя дачного кооператива, который за денежные вознаграждения раздавал желающим земельные участки в прибрежной зоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Криминальную схему выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции сакского отдела МВД.

- Председатель кооператива, злоупотребляя своими полномочиями, незаконно взимал с членов кооператива деньги, - рассказали в МВД. - Оперативники собрали доказательства, подтверждающие передачу земельных участков, принадлежащих кооперативу, иным лицам за денежное вознаграждение. Подозреваемый совершал незаконные сделки с 2015 по 2019 год, а общая сумма присвоенных им денег - 625 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата). Подозреваемый задержан, и ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы сроком до шести лет. Сейчас следователи проверяют причастность председателя к совершению других аналогичных преступлений.