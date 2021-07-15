В Ростовской области началось нашествие стрекоз

В социальных сетях появились видео и посты жителей Ростовской области о нашествии стрекоз в регионе, сообщает РИА Новости.

Большое количество насекомых связано с циклической вспышкой их численности и не представляет для людей никакой угрозы, уверяет младший научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Терсков.

Личинки развиваются в воде, где они живут от года до нескольких лет в зависимости от конкретного вида. Сейчас взрослые стрекозы вылетели, поэтому и наблюдается увеличение их количества.

Поскольку стрекозы являются хищниками и поедают мелких летающих насекомых, в том числе комаров и кровососущих мошек, то человеку от них только польза.