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15.07.2021 10:17
Рубрика: Экономика

В Сочи появится вертолетное такси

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с инвесторами создание инфраструктуры и развитие воздушных перевозок пассажиров судами малой авиации. Как рассказал глава курорта в своем Telegram-канале, за счет привлечения внебюджетных средств планируется строительство вертолетного хаба и площадок.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
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"Благодаря этому город получит готовую сеть вертодромов и вертолетных площадок с официальным перевозчиком, развитой инфраструктурой, отвечающей всем требованиям авиационной безопасности, - написал он. - Кроме того, по словам инвестора, Центр авиации будет зарегистрирован в Сочи и соответственно пополнять бюджет города".

Уже закуплены два вертолета: Еврокоптер АС-350 и Августа 109SP. Эти модели были выбраны не случайно - они, по словам экспертов, отвечают современным требованиям безопасности, надежности и комфорта.

Также уже получены все необходимые разрешения для выполнения полетов (взлетов и посадок) от администраций муниципальных образований Краснодара, Геленджика, Анапы, Новороссийска и многих других городов Краснодарского края, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Сейчас готова проектная документация по планировке и организации земельного участка в Красной Поляне. В октябре этого года планируется ввод в эксплуатацию вертолетного ангара и терминала для обслуживания пассажиров, где будет предусмотрена зона досмотра службой авиационной безопасности. Также рассматриваются три возможные локации для строительства хелипорта в Сочи и одна для организации площадки для выполнения взлета и посадок.

- Воздушное движение вертолетов должно быть упорядоченным и не доставлять никаких неудобств жителям и гостям курорта, - сказал Алексей Копайгородский. - Подобный опыт запуска воздушных перевозок пассажиров судами малой авиации широко применяется не только в мировой практике. Есть примеры и на территории Российской Федерации, например, в Санкт-Петербурге. Реализация этого проекта в курортном Сочи станет примером современного и технологичного развития города, повысит финансовую привлекательность.

Кстати

Сейчас на курорте заметен существенный спрос жителей и гостей города на услуги по коммерческой воздушной перевозке. Он связано со значительным сокращением времени в пути. Например, перелет из Сочи в Краснодар составляет 50 минут. Регулярные воздушные перевозки пассажиров в Сочи существовали еще в 1980-х годах и пользовались большой популярностью у жителей Красной Поляны. Возобновление вертолетного трансфера будет способствовать развитию туристической и бизнес-инфраструктуры.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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