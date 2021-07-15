Кто попал на виртуальную "Доску почета наставников России"

Созданный в пандемию проект НП "Центральный Институт Труда" (ЦИТ) получил общероссийское признание. Сотрудники ЦИТ придумали его в апреле прошлого года - в качестве "немонитарной поддержки трудовых коллективов". Сейчас этой формой нематериального поощрения лучших сотрудников, передающих свой опыт молодежи, пользуются многие работодатели.

- Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на "Доске почета наставников России", постоянно растет. Сегодня здесь находятся фотопортреты наставников 507 предприятий из 79 регионов России, - рассказал "РГ" директор НП "ЦИТ", зампредседателя "Союза наставников по повышению производительности труда" Игорь Тюфяков.

Лучших наставников страны можно увидеть прямо на сайте НП "ЦИТ". Дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля Демиховского машиностроительного завода Лариса Авдонина, президент холдинговой компании "Тулпар" Наиль Сулейманов… В одном ряду с топ-менеджером иронично щурится из-под кас­ки нагревальщик Волжского трубного завода Анатолий Кривоногов.

Снимки живые, без пафоса (и это, кстати, одно из пожеланий организаторов). Техники, наладчики, машинисты, токари, ветврачи и генеральные директора сфотографированы прямо на рабочем месте; знакомиться с ними по-настоя­щему интересно. В любую минуту ученики могут посмот­реть на любимого наставника и показать его родным и знакомым. Наверняка приятно увидеть себя здесь и самим "героям". Среди них, кстати, немало представителей Уральского федерального округа - начальник участка "Югра-Сервис" Мугутдин Рамазанов, начальник лаборатории "ВСМПО-АВИСМА" Наталья Мытницкая, электросварщики Рубцовского филиала "Уралвагонзавода" Николай Пригода и Михаил Снисаренко и многие другие.

Более 500 предприятий из 79 регионов России уже разместили на сайте фото­ своих лучших наставников

На сайте пять разделов. В первый вошли так называемые изотовцы - работники предприятий-участников конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова. Во втором и третьем - представители производственной и социальной сферы. Четвертый раздел называется "Регионы России", пятый - "Наставники-напар­ники". По словам Игоря Тюфякова, Доска почета пополняется ежедневно.

Техническая процедура "попадания" на доску нового героя достаточно проста. Предприятие должно выслать подписанное руководителем рекомендательное письмо с характеристикой трудовой и наставнической деятельности "выдвиженца" (их также можно увидеть на сайте) и его фото. А также согласие героя на обработку персональных данных. Участие в проекте бесплатное - для всех.

Справка "РГ"

Конкурс наставничества среди предприятий России назван именем донбасского шахтера Никиты Изотова. 11 мая 1932 года он выступил с инициативой производственного наставничества над молодыми и отстающими рабочими и стал пионером изотовского движения рабочих педагогов.