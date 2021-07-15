Курганская полиция проверит сообщения о спаивании детей казаками

Сотрудники полиции в Кетовском районе составили административные протоколы на мужчин за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.

Отметим, что информация о спаивании детей появилась в соцсетях. Сообщалось, что в ночь с 8 на 9 июля в деревне Грачева Кетовского района местные казаки отмечали День семьи, любви и верности и позвали в гости несовершеннолетних соседей.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в полицию обратилась мать девочки. Ее дочь вместе со своими тремя друзьями 11 - 15 лет участвовала в застолье. Двое из трех взрослых, которые спаивали детей, являются родственниками заявительницы.

После проверки сведений, изложенных в обращении, в отношении мужчин, предложивших спиртное подросткам, составлены административные протоколы.

Кстати, за то, что несовершеннолетние ночью одни находились на улице, ответят их родители. Протоколы на них направлены в комиссию ПДН Кетовского района.