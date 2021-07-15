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15.07.2021 05:57

На Южном Урале появился новый способ продвижения местных брендов

Для местных брендов придумали новый способ продвижения
Текст: Михаил Пинкус
Российская газета - Экономика УРФО № 158(8509)
В Челябинском торгово-развлекательном комплексе "КС" появился первый коллективный стенд участников программы "Сделано в Че", участником которого стали семь местных производителей. Как сообщили в минэкономразвития региона, программа ориентирована на повышение узнаваемости местных брендов и, как следствие, устойчивого спроса на их продукцию.

Участвовать в проекте "Сделано в Че" могут малые и средние компании, а также самозанятые, у которых есть собственное производство, - пояснили в министерстве. - Единственное условие - для работы стенда нужно подготовить продавца-консультанта и кассовый аппарат. Само торговое место предоставляется бесплатно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Первыми попробовать себя в презентации своего товара на большой торговой площадке решили производители меда, тушенки, варенья, брендированной одежды, дамских сумочек, платков и детских кроваток.

- Идею продвижения продукции под логотипом "Сделано в Че" мы позаимствовали у коллег из Удмуртии, - сообщила контент-директор центра "Мой бизнес" Челябинской области Ольга Третьякова. - Там этот проект очень успешно зашел на рынок, и мы решили его тиражировать у нас в регионе. В дальнейшем планируем открыть подобные витрины в челябинских "Горках", в торговых центрах Миасса и Кыштыма. А кроме того, разработали специальный сайт "made74.ru", где будут представлены все участники программы. При помощи QR-кода покупатели смогут перейти на сайт каждого производителя, чтобы поближе познакомиться с ассортиментом его продукции.

Один из участников первого стенда - компания, которая с 2013 года занимается производством брендированной, преимущественно корпоративной одежды. По словам ее директора Елены Некрасовой, от участия в проекте она прежде всего ждет повышения узнаваемости бренда и, конечно же, увеличения заказов.

До конца этого года планируется оказать поддержку еще 60 предпринимателям региона. Для участия в проекте необходимо просто зарегистрироваться на сайте "мойбизнес74.рф" и рассказать о своей продукции.

Названы самые дорогие бренды мира
В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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