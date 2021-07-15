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15.07.2021 16:01
Рубрика: Общество

На разработки уральских студентов-медиков выделили 2,5 млн рублей

Текст: Ольга Медведева
В Свердловской области пять студентов и аспирантов получили гранты на научные разработки - по 500 тысяч рублей каждый.

К участию в конкурсе допускали молодых ученых Уральского государственного медуниверситета от 18 до 30 лет, которые занимаются коммерчески ориентированными научно-техническими проектами.

Фото: Анна Шиллер/РГ
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Темы исследований самые актуальные. К примеру, Татьяна Гитман разрабатывает тест-системы для определения оптимальной схемы лечения пациентов с определенными онкологическими заболеваниями. Анна Зубарева создала и уже патентует тест-системы, которые помогут таргетно (таргетные препараты нацелены именно на опухоль и менее токсичны для организма - прим. ред.) лечить больных лейкозом (кстати, по словам губернатора Евгения Куйвашева, работой студентки педиатрического факультета уже заинтересовались в Свердловской областной больнице №1).

Аспирант Антон Кодинцев получил грант на разработку технологии ранней диагностики болезни Альцгеймера.

- По методике, которой я пользуюсь, исследования проводятся в Канаде и в США. Тема активно развивается прямо сейчас. И мы стараемся подключиться к ней по мере сил, - рассказал "РГ" Антон.

Деньги, которые предусмотрены грантом, пойдут, прежде всего на покупку реактивов и расходных компонентов, они достаточно дорогие.

Исследования ведутся на пересечении нескольких дисциплин тремя сторонами: УрФУ, УГМУ, а также - Институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Так что Антон еще и младший научный сотрудник академического института.

Еще два проекта-победителя посвящены разработке хирургических перчаток повышенной прочности и созданию биосовместимых имплантов для пластики черепа.

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