Новости

Что может спровоцировать пигментацию кожи 11:38
Умерла снимавшаяся у Трюффо и Годара актриса и режиссер Марион Сарро 11:37
СМИ: Сборным России по футболу выработают единый стиль игры 11:35
На Кубани спрогнозировали аномальную 40-градусную жару 11:32
Трутнев поручил ускорить приведение в порядок Магаданского рыбного порта 11:26
Таможня: На Украину незаконно вывезены тонны нефти на 2 млрд рублей 11:23
В Ялте открыли для купания еще девять пострадавших от стихии пляжей 11:22
Прокуратура Москвы прекратила дело женщины, укусившей полицейского в МФЦ 11:20
В Крыму председателя кооператива задержали за продажу приморской земли 11:19
Кабмин утвердил правила субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке 10:59
Актрису Татьяну Догилеву выписали после коронавирусной пневмонии 10:59
Верховная рада утвердила отставку Авакова с поста главы МВД Украины 10:56
На Кубани исключили выселение из отелей за отказ от вакцинации 10:49
В Забайкалье после схода вагонов с углем завели дело 10:45
Путин: Обновленная Конституция стала достойным ответом на сегодняшние вызовы 10:40
Опрос: Половина россиян поддерживает отставку Черчесова в сборной России 10:36
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек 10:34
В Москве начались проверки обязательной вакцинации сотрудников 10:28
В Сочи появится вертолетное такси 10:17
На Алтае пропавшего полицейского нашли в сожженной машине 10:16
Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей 10:15
На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400 10:15
Правительство утвердило Стратегию развития аддитивных технологий 10:15
В Москве ожидается град диаметром до 3 сантиметров 10:13
Турчак: Надо выделить квоты в летних лагерях детям медиков из "красных зон" 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 10:15
Рубрика: Власть

На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа развернули боевые позиции в новых районах - в Поволжье, на Урале и в Сибири проходят тренировки боевой готовности войск.

Росгвардия проведет оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021"

Для начала военнослужащие в районах несения боевого дежурства оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции. Затем, в ходе учебно-боевой работы, расчеты ЗРК отработали защиту административных объектов и территорий от нападения "противника" с воздуха.

"Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО использовали зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции", - передает пресс-служба ЦВО.

В тренировке задействовано более трех сотен единиц техники, участие принимают около тысячи военнослужащих.

Кстати
Фото: Пресс-служба ЦВО

Учения с элементами армейской тактической стрельбы в ночных условиях впервые прошли в соединениях и воинских частях округа. География их охватила регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также - объекты российских вооруженных сил в Таджикистане.

"В отличие от стандартных упражнений, когда нормативы выполняются по статичным мишеням с определенного расстояния, армейская тактическая стрельба включает в себя перемещение, стрельбу из различных видов оружия в движении из наименее удобных поз, использование укрытий и скоростную перезарядку оружия", - пояснили в пресс-службе ЦВО.

Между тем

Около 100 военнослужащих ЦВО из Таджикистана прошли курс горной подготовки в Красноярском крае, в учебном центре "Ергаки". Они учились преодолевать водные преграды вброд, транспортировать боеприпасы и крупногабаритные грузы, отрабатывали выживание в условиях высокогорья и так далее. Завершающим этапом стало прохождения 20-километрового маршрута с набором высоты до 3000 метров с выходом по координатам в назначенную точку.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита соли в магазинах
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
В Германии из-за сильных дождей пропали без вести 60 человек
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России