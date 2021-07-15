Российские металлурги подключились к развитию водородной энергетики

Одной из ключевых тем Иннопрома-2021 стала водородная энергетика. В частности, Трубная металлургическая компания (ТМК) продемонстрировала новинку, у которой пока нет аналогов на отечественном рынке, - трубы для производства и транспортировки водорода. О том, почему компания решила развивать такой нишевый продукт, рассказал доктор технических наук Сергей Чикалов, заместитель генерального директора ТМК по научно-техни­ческому развитию и техническим продажам.

Сергей Геннадьевич, то, что было представлено на стенде ТМК, - настоящий прорыв. Вы на острие "водородного" тренда.

Сергей Чикалов: Это не дань моде, а экономическая логика. Сегодня трубная промышленность переживает большое количество вызовов. Они связаны прежде всего с реализацией крупных инфраструктурных проектов глубокой переработки углеводородов. К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов сжиженного природного газа (СПГ). В метанольной отрасли заявлено около 15 проектов. В нефтехимии потенциал заключается в доизвлечении "жирных" компонентов природного газа, главным образом этана.

Но следующий вызов нашего времени - снижение углеродного следа и развитие водородной энергетики. Учитывая возрастающее внимание мирового сообщества к защите окружающей среды, политическую волю, совместные усилия промышленников и ученых, такие проекты имеют все шансы на скорую реализацию. Думаю, в российской энергетике к 2030 году доля водорода в энергобалансе будет достигать 10-15 процентов. И предпочтение отдадут, скорее всего, "голубому" и "бирюзовому" водороду, которые получают методом парового реформинга природного газа и пиролиза метана - технология производства более дешевая, чем у "зеленого" водорода. Еще одна перспективная тема - "желтый" водород. Его получают путем электролиза воды при помощи атомной энергии.

Мы как первая в мире по объемам производства трубная компания четко понимаем, что для таких проектов нужна качественно новая продукция со специфическими характеристиками.

Сергей Чикалов: При прочих равных российские заказчики выберут российский продукт. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Что ТМК уже может предложить рынку?

Сергей Чикалов: Для получения водорода из природного газа и метана необходимы трубы, выдерживающие высокие температуры и стойкие к так называемому охрупчиванию под напряжением. Для транспортировки - низкоуглеродистые и нержавеющие. Для утилизации углекислого газа, получаемого при производстве водорода, - стойкие к агрессивной углекислотной коррозии. Все это понятные нам задачи, и мы уже начали их решать.

Задействовали весь свой производственный и научный потенциал. Так, в Научно-техническом центре ТМК (НТЦ ТМК) в Сколково были разработаны и испытаны низкоуглеродистые нержавеющие трубы, которые можно безаварийно эксплуатировать при температуре от +80 до -250 градусов по Цельсию в течение всего жизненного цикла. А для закачки углекислого газа в пласт мы предлагаем обсадные и насосно-компрессорные антикоррозийные трубы.

Тут вопрос не столько в том, можем ли мы сделать всю товарную линейку для производства и транспортировки водорода, сколько в том, как быстро сможем сделать? В металлургии обычно вывод продукта на рынок через все цепочки испытаний занимает два-три года. Благодаря НТЦ ТМК, где имеются исследовательские лаборатории, центр компетенций по цифровым двойникам, уникальные для России стенды для натурных испытаний, мы делаем это всего за 6-9 месяцев, что является серьезным конкурентным преимуществом.

На каких площадках планируете выпускать новую продукцию?

Сергей Чикалов: В таких проектах в силу своей специализации в большей степени будут задействованы Волжский и Синарский трубные заводы (ТЗ), а также Первоуральский новотрубный. Поставки бесшовных труб для строительства объектов инф­раструктуры водородной энергетики могут начаться в самое ближайшее время. Сейчас на ВТЗ и Челябинском трубопрокатном заводе осваивают производство сварных нержавеющих труб большого диамет­ра для будущих магистральных водородопроводов. Полагаю, к концу 2021 года эта задача будет успешно решена.

Для меня стало откровением, что при строительстве заводов СПГ и ГХК на Дальнем Востоке и на Ямале используются в основном зарубежные технологии и оборудование.

Сергей Чикалов: Действительно, почти все газохимические и газоперерабатывающие заводы, которые возводятся сейчас, такие как Амурский ГХК, например, базируются на нормативной базе Американского общества по испытанию материалов (ASTM) и Американского общества инже­неров-механиков (ASME). Дело не только в том, что российский ГОСТ 32569 "Технологические трубопроводы" не соответствует современным требованиям заказчиков, но и в том, что для проектирования таких крупных объектов привлекаются западные фирмы. Проектировщики берут импортную трубу не потому, что она лучше, а потому, что так им привычнее, удобнее.

В металлургии обычно вывод продукта на рынок через все цепочки испытаний занимает два—три года. Благодаря НТЦ ТМК мы делаем это за 6—9 месяцев

Поскольку у ТМК уже имелся опыт производства и продаж на экспорт бесшовных "водородных" труб по требованиям ASTM и ASME, мы оценили, сможем ли освоить всю товарную линейку. Поняли, что сможем, опираясь на разработки НТЦ ТМК и лучшие мировые практики. Но проблему стандартизации, конечно, надо решать. Как председатель технического комитета по стандартизации "Стальные и чугунные трубы и баллоны" могу сказать, что мы планируем пересмотреть в ближайшее время несколько ГОСТов, касающихся как раз нефтехимии и водородной энергетики. Тогда при прочих равных российские заказчики и подрядчики будут выбирать российский продукт.