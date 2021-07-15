Пляж озера Тургояк в Челябинской области закрыли из-за бактерий

Общественной пляж на озере Тургояк, издавна считающемся одним из самых чистых и прозрачных водоемов Урала, закрыт для купания из-за обнаруженных специалистами Роспотребнадзора бактерий. Впрочем, во всех остальных местах отдыха купаться разрешено, сообщили в четверг в минэкологии региона.

- На данный момент купание на озере Тургояк запрещено только в одной точке - на городском общественном пляже, - отметил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Запрет связан с превышениями по колиморфным бактериям, иными словами - обнаружена кишечная палочка. Руководствуясь требованиями Роспотребнадзора, администрация Миасса должна установить аншлаги о запрете купания, привести в соответствие все туалеты и исключить любое возможное попадание в воду загрязняющих биологических веществ.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях появилась информация о случаях появления у отдыхающих сыпи после купания в Тургояке. В минэкологии считают, что это аллергическая реакция на цветение водорослей и пыльцу деревьев.

- Это были единичные случаи, которые наблюдаются в момент сильной жары и фазы цветения растительности, - пояснил Безруков. - Это косвенно подтверждается данными Роспотребнадзора, которые отбирали пробы и в других точках водоема, откуда поступали жалобы на сыпь, но никакого загрязнения там не нашли. К тому же у кишечной инфекции совсем другие симптомы.