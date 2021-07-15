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15.07.2021 13:25
Рубрика: Общество

Пляж озера Тургояк в Челябинской области закрыли из-за бактерий

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Общественной пляж на озере Тургояк, издавна считающемся одним из самых чистых и прозрачных водоемов Урала, закрыт для купания из-за обнаруженных специалистами Роспотребнадзора бактерий. Впрочем, во всех остальных местах отдыха купаться разрешено, сообщили в четверг в минэкологии региона.

Фото: wildfoto.ru/instagram.com
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- На данный момент купание на озере Тургояк запрещено только в одной точке - на городском общественном пляже, - отметил замминистра экологии региона Виталий Безруков. - Запрет связан с превышениями по колиморфным бактериям, иными словами - обнаружена кишечная палочка. Руководствуясь требованиями Роспотребнадзора, администрация Миасса должна установить аншлаги о запрете купания, привести в соответствие все туалеты и исключить любое возможное попадание в воду загрязняющих биологических веществ.

Стоит отметить, что ранее в соцсетях появилась информация о случаях появления у отдыхающих сыпи после купания в Тургояке. В минэкологии считают, что это аллергическая реакция на цветение водорослей и пыльцу деревьев.

- Это были единичные случаи, которые наблюдаются в момент сильной жары и фазы цветения растительности, - пояснил Безруков. - Это косвенно подтверждается данными Роспотребнадзора, которые отбирали пробы и в других точках водоема, откуда поступали жалобы на сыпь, но никакого загрязнения там не нашли. К тому же у кишечной инфекции совсем другие симптомы.

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