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15.07.2021 06:01

Рекламная безвкусица: Улицы Тюмени перегрузили визуальным мусором

Улицы Тюмени перегружены визуальным мусором
Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Экономика УРФО № 158(8509)
В конце июня тюменское отделение фонда "Городские проекты" завершило первую часть исследования по проблеме визуального мусора на основных магистралях. Волонтеры сфотографировали здания на улицах областного центра, в программе графического редактора "подсветили" на снимках все спорные объекты, рассказали общественности об итогах работы.
Реклама в нынешнем ее исполнении включает у горожан "баннерную слепоту". Фото: Ирина Никитина/РГ Реклама в нынешнем ее исполнении включает у горожан "баннерную слепоту". Фото: Ирина Никитина/РГ
Реклама в нынешнем ее исполнении включает у горожан "баннерную слепоту". Фото: Ирина Никитина/РГ

Оказалось, что некоторые транспортные артерии, например Ямская и Мельникайте, "зашумлены" от 20 до 50 процентов. Посмотрев на фото, это заметит даже неспециалист. Основательным же подсчетом визуального мусора на других участках активисты намерены заниматься до конца лета. Самое грустное, считают они, - реклама совершенно не решает задачи тех, кто ее производит; у жителей включается "баннерная слепота" - все пестрые вывески и указатели просто не попадают в поле их внимания. Никакие брендбуки и проекты по повышению туристической привлекательности не помогут Тюмени, пока пространство не расчистится.

Фото: РИА Новости
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Встретившись с предпринимателями, команда "Горпроектов" выяснила: в целом те понимают, что что-то делают не так со своими вывесками и прочими элементами на фасадах, но, как поступать правильно, зачас­тую не знают.

- Большинство даже не слышало, что кондиционер, дабы он не считался визуальным мусором, необходимо убирать в специальную корзину. Мы уже получили запрос подготовить на эту тему информационную памятку для управляющих компаний и предпринимательского сообщества. В дальнейшем дополним презентацию рекомендациями по разработке дизайн-кода вывесок, которые планируется размещать на многоквартирных домах, - объяснила руководитель тюменского отделения "Городских проектов" Кристина Шелемеха.

Следующая задача волонтеров - не только подсчет неправильных рекламных объектов, но и параллельное обследование улиц на предмет несанкционированной торговли. Улица Ямская, которая значится как гостевая, ведущая к аэропорту в Рощино, например, представляет собой один сплошной рынок - тут всяк продает, как может: с колченогого столика и трухлявой табуретки, с газеты, лотка и машины.

- Именно на этой улице мы намерены посчитать визуальный мусор по видам, обработать результаты и связаться с комитетом по рекламе, управой Калининского административного округа и мэрией. Надеюсь, нас примут и выслушают. Ходить к чиновникам с предложениями - в общем-то смысл нашей работы, - добавляет Кристина.

Кроме того, активисты, выступающие за развитие комфортной и качественной городской среды, планируют вновь собрать представителей бизнеса и поговорить о рекламных инструментах будущего - над ними нужно задуматься уже сейчас, чтоб вновь не наделать ошибок.

Между тем

Тюменские "Горпроекты" получили от Главного управления строительства (ГУС) Тюменской области список дорог, которые будут реконструированы с 2022 по 2024 годы, и изучили статистику аварийности на них. Тут есть над чем задуматься… Через три года глобальная перестройка коснется улицы Широтной от Монтажников до Мельникайте. Это активно используемый автомобилистами и пешеходами участок с высоким уровнем ДТП. Волонтеры собираются обследовать его и предложить ГУСу свои варианты улучшения территории. Однозначно это будут предложения по тротуарам и разведению потоков пешеходов и владельцев самокатов и велосипедов.

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В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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