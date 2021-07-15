Свердловская область инвестирует в «зеленые» технологии и образование

За четыре дня работы Иннопрома-2021 бизнес и регионы подписали несколько десятков соглашений на сумму свыше 50 миллиардов руб­лей. Свердловская область как хозяйка международного события закономерно оказалась и одной из самых результативных по привлечению инвестиций.

Так, благодаря соглашению между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и компанией "Энел Икс Рус" в регионе появятся зарядные станции для электромобилей. Высокогорский горно-обогатительный комбинат и Машхолдинг договорились об аренде с правом выкупа буровой проходческой самоходной установки, что позволит очень быстро вывести шахту "Евстюнинская" на максимальную производительность. Еще один договор - между КРСУ Урала и "дочкой" "Полиметалла" - касается щадящей разработки Маминского месторождения, запасы которого оцениваются в 14,7 миллиона тонн руды с общим содержанием золота 28 тонн.

Также в рамках международной выставки был расширен перечень участников кластера двойного назначения металлургии и металлообработки. К правительству региона, Институту государственно-частного планирования и Союзу предприятий оборонных отраслей промышленности присоединились НИИ УрО РАН и УрФУ. Таким образом планируется дозагрузить мощности ОПК, которые высвобождаются в связи со снижением гособоронзаказа, и подключить оборонку к НИОКР по жидкой ковке и аддитивным технологиям.

- Мы ставим для себя целью вывести на рынок новые сплавы и технологии, которые нужны и ОПК, и "гражданке", - раскрыла цель создания кластера Елена Антипина, руководитель межведомственной рабочей группы по научно-промыш­ленному кластеру двойного назначения коллегии Военно-промышлен­ной комиссии РФ.

Ряд подписанных соглашений нацелен на развитие "зеленых" технологий. В частности, правительство региона вместе с водоканалом Екатеринбурга реализует несколько программ, которые позволят снизить к 2030 году сброс загрязненных стоков в мегаполисе на 16,8 миллиона кубометров, а загрязняющих веществ - на 17,3 тысячи тонн в год. Для этого капитально отремонтируют Западную фильтровальную станцию и головной водопровод Южной аэрационной станции, ликвидируют шлам на дне озера Здохня. Еще один документ, завизированный на Иннопроме, касается строительства по концессии мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле мощностью 185 тысяч тонн отходов в год.

Средний Урал первым в стране примет кубок рационализаторов, сотрудников предприятий, вступивших в нацпроект «Производительность труда»

Отдельный блок соглашений посвящен сотрудничеству на уровне местного самоуправления. К примеру, главы 14 муниципалитетов утвердили 16 межтерриториальных проектов, которые послужат развитию Екатеринбургской агломерации и повышению качества жизни. В частности, города собираются совместно внедрять безналичную систему оплаты в общественном транспорте, развивать "зеленую долину" в Березовском и проект "вода для Арамили".

Также на Иннопроме презентовали Уральскую образовательную резиденцию. Ее учредят власти Свердловской облас­ти, Сысертский городской округ и "Центр развития результативного образования". В итоге регион получит площадку для краткосрочных круглогодичных программ дополнительного и общего образования.

- Мы договорились, что к их созданию подключатся промышленники и предприниматели. Это позволит учитывать реальные потребности экономики в специалистах и готовить их уже с самого юного возраста, - подчеркнул губернатор Свердловской облас­ти Евгений Куйвашев.

На воспитание достойной инженерной смены нацелено и другое соглашение, подписанное с Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Согласно ему, Средний Урал первым в стране примет Кубок рационализаторов с 25 по 29 октября. В соревнованиях будут участвовать сотрудники предприятий, вступивших в нацпроект "Производительность труда".

- Все закономерно: Свердловская область - индустриальный и инновационный центр страны с высоким научным потенциалом, богатой ресурсной базой. С самого старта нацпроекта наши предприятия активно включились в него. Как результат - плановый показатель на 2021 год выполнен досрочно: к проекту присоединились 98 компаний. К 2024 году их будет 297, - обрисовал перспективу Евгений Куйвашев.

Межрегиональные связи Свердловской области на Иннопроме были подкреплены соглашениями с Югрой и Пермским краем. А международные - переговорами с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым, министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, меморандумами о сотрудничестве с Арменией и Сербией. Несмотря на пандемию, Средний Урал по итогам 2020 года оказался в числе регионов-лидеров по динамике экспорта. Его объем составил 7,6 миллиарда долларов, это на четыре процента выше показателей 2019 года. Неслучайно межрегиональный экспортный форум привлек более 70 производителей. Работа была построена так, чтобы любой из них мог пообщаться сразу с несколькими российскими торгпредами. Они приехали из 40 стран.

По словам министра международных и внешнеэкономичес­ких связей Свердловской облас­ти Василия Козлова, в этом году география интересов бизнеса значительно расширилась, многие почувствовали вкус к экспортной деятельности, ощутили полноценную господдержку. Поэтому был выбран именно такой формат форума.

- Он очень интересный, - поделился впечатлениями представитель компании "Прософт Системы" Евгений Ненатухин. - Сегодня нас привлекают рынки СНГ, Индии, Латинской Америки. Надеемся, что торгпреды станут нашими проводниками и помогут высокотехнологичную продукцию довести до зарубежного потребителя.