Тюменская область уверенно продвигается к планке, которую обязалась взять в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" - привести к 2024 году в нормативное состояние не менее 85 процентов шоссейной сети агломерации и 63 процента автотрасс регионального значения. В нынешнем сезоне запланировано отремонтировать почти полторы сотни километров, и к его завершению эти показатели должны составить соответственно 82 и 62,6 процента.

Весной асфальтоукладчики и другая специализированная техника вышли на стартовые позиции в нескольких муниципальных образованиях. Первыми капитально обновлены изношенные участки на дорогах, связывающих райцентры Ялуторовск и Ярково, село Нижнюю Тавду с поселком Картымским. В Исетском районе "доводят до нормативных требований" важную меж­областную трассу, ведущую во второй по численности город Зауралья Шадринск. Солидный фронт работ наблюдается в Тюменском районе. Всего в списках выиг­равших контракты подрядчиков значатся 123 объекта.

Каких-то шаблонных технологических подходов нет, в каждом случае методика реконструкции, ремонта определяется величиной транспортной нагрузки и требованиями безопасности движения, ну и еще исходя из объема задач, поставленных перед исполнителями. Как правило, используются самые современные материалы и технологии.

Так, на объездном шоссе регионального центра, на Старотобольском тракте применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон, должный при интенсивном потоке машин обеспечивать достаточно продолжительный срок службы полотна. Другой пример - оптимальное устройство так называемых тонких слоев износа, верхней части дорожного покрытия, которое отвечает за гидрозащиту, нейтрализует скачки температур, способствует хорошему сцеплению колес автомобилей с асфальтобетоном и тем самым снижает количество ДТП, а в целом сокращает затраты на последующее обслуживание. По словам специалистов, сухая погода этим летом максимально благоприятствует качественной укладке таких слоев.

В каждом случае методика реконструкции, ремонта определяется индивидуально

В перечень неотложных работ попали также одиннадцать аварийно-опасных участков. Ряд из них утратили этот негативный статус, поскольку с "вмешательством" дорожников проблемы решены, оставшиеся приведут в порядок до конца сентября. В главном управлении строительства Тюменской области отмечают: для повышения безопасности увеличивают ширину проезжей части, монтируют дополнительные опоры освещения, секции светофоров, комплексы видеофиксации, а также шумовые полосы и Г-образные опоры на пешеходных переходах с дублированием соответствующих информационных знаков.

Нацпроект софинансирует федеральный бюджет - в 2021-м в область поступит около 700 миллионов рублей, а большую часть целевых расходов - три пятых - берет на себя региональная казна. Свыше половины трат приходится на тюменскую агломерацию: интенсивность движения здесь одна из самых высоких в РФ. Результаты говорят сами за себя - качество тюменских дорог из года в год и местные жители, и отечественные эксперты оценивают по высшей шкале.

Что касается модернизации федеральных шоссе, то это отдельная тема с не менее позитивным набором фактов. Главное - дороги расширяют до четырех полос. Одна из них, связывающая Тюмень и Екатеринбург, к 2025 году станет первой безопасной скоростной трассой на всем ее протяжении.