У СПГ, сжиженного природного газа, немало преимуществ перед классическим, он всюду в мире нарасхват, только в РФ, увы, его, считай, не используют. Пора менять курс. Полгода назад по распоряжению федерального правительства началась разработка дорожной карты по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива, а этим летом профильные министерства и одна из госкорпораций должны представить конкретные предложения в части технологического обеспечения проекта. Так зачем все-таки стране сжиженный газ, когда в недрах колоссальные запасы обычного, и что препятствует развитию нового топливно-энергетичес­кого сектора экономики?

Отечественный бизнес спешно наращивает производство СПГ, главным образом в заполярных районах Ямала. Продукт экспортный, дело выгодное. На международном рынке продажи быстро растут, конкуренция между поставщиками обостряется, инвестиции в отрасль оправданны. Как известно, доставляют продукт зарубежным покупателям в специальных танкерах Северным морским путем (СМП). Без ледокольного флота там не обойтись. Количество различных суден, курсирующих в Северном Ледовитом океане вдоль арктического побережья РФ, вырастет в нынешнем десятилетии в несколько раз. Обеспечение надежного прохода по Севморпути требует хорошо отлаженной береговой инфраструктуры. Это тысячи больших и малых объектов, жилые поселки, и все они требуют бесперебойного обеспечения теплом в течение 9-11 месяцев в году, электричеством. Обычное топливо здесь - доставляемые с Большой земли нефтепродукты, уголь. В разогревающейся Арк­тике от них нужно как можно скорее отказаться, к тому же завоз обходится в сотни миллионов рублей. Газовых электростанций крайне мало, поскольку газопроводы в безлюдных высоких широтах - редкость, прокладка отвод­ной трубы от далеко лежащей магистральной может стать чудовищно затратной.

- Энергетическая инфраструктура здесь изношена, мощности ее малы. Без модернизации никак. Напрашивается использование в ближайшей перс­пективе СПГ - сегодня, наверное, наилучшей альтернативе дизельному топливу в ряде районов Крайнего Севера. Но с широким потреблением сжиженного, насколько знаю, пока не связаны перспективные планы развития Севморпути, - говорит замгендиректора по перспективному развитию ООО "Газпром недра" Оксана Бугрий.

Пока есть лишь пилотные проекты, и то на стадии рождения. В Якутии теплоснабжение одного из сел хотят обеспечить исключительно за счет СПГ - "в экспериментальном порядке". Чукотский Певек, который долгие годы согревала плавучая атомная ТЭС, чьи физические ресурсы на исходе, переключится, вероятно, на подобную акваториальную станцию мощностью 60 мегаватт, только уже работающую на СПГ. Во всяком случае есть готовая разработка, и авторы мечтают о серийном производстве таких установок в комплекте с плавучими хранилищами СПГ. Доставка топлива, понятно, по морю. Однако неясно, кто будет продавать сжиженный газ, по какой цене. Российские производители СПГ сейчас ориентированы исключительно на экспорт, внутренний рынок им неинтересен.

Эксперты говорят о необходимости создания экономических и правовых инструментов для стимулирования национального рынка. Пока его состояние удручает. СПГ "зашел" всего в четыре населенных пункта РФ, где газифицировано 1145 квартир и частных домовладений. Суммарная мощность 11-ти предприятий по выпуску малотоннажного СПГ - всего 100 тысяч тонн в год, и эти заводы загружены наполовину.

Экономически и экологически оптимально доставлять СПГ вглубь территорий лучше по воздуху

Возникают вопросы, связанные с транспортировкой топлива. СМП - путь для него очевидный, но далеко не исчерпывающий потребности в автономном энергоснабжении отдаленных бездорожных территорий: как доставлять газ вглубь? Доктор экономических наук, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Анд­рей Конопляник считает экономически и экологически оптимальным инженерное решение в сфере воздухоплавания. Оно подразумевает доставку СПГ в типовых криогенных цистернах грузовыми дирижаблями, способными преодолевать огромные расстояния. Холостые полеты исключены, отмечает ученый, поскольку на базу дирижабли будут возвращаться с порожними емкостями. Ну а внешний, морской, контур поставок объединяет действующий и будущий заводы СПГ на Ямале с перегрузочными терминалами в Мурманске и Петро­павловске-Камчатском. Очевидно, что эти предприятия видятся ключевыми источниками снабжения сжиженным горючим селений в восточной зоне страны.