В Екатеринбурге в лесу нашли тело пропавшего три дня назад бизнесмена

На берегу озера Шарташ в Екатеринбурге нашли тело пропавшего три дня назад местного предпринимателя: он уехал кататься на велосипеде и исчез.

"47-летнего мужчину, пропавшего 12 июля, обнаружил накануне около восьми вечера проезжавший мимо велосипедист, - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Тело лежало в лесу недалеко от гранитного карьера в районе водоема. Рядом валялся велосипед, на котором бизнесмен отправился на прогулку.

"Прибывшие на место сотрудники Следственного комитета, полиции и медицинский эксперт установили: признаков того, что мужчину убили, нет. Таковы предварительные выводы специалистов", - сообщил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Тело передали судмедэкспертам для определения точной причины смерти и давности ее наступления.