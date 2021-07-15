В Екатеринбурге заново прочитали "Конька-горбунка"

Под занавес сезона театр "Урал Опера Балет" показал премьеру, которую ждали целых три года. Этот "Конек-горбунок", как его главный герой Иван, выкупавшись в трех котлах пандемии и ее последствий, предстал перед публикой с румянцем во всю щеку.

В поле зрения "Урал Оперы Балета" старая сказка попала, вероятно, в пылу поисков уральской идентичности - ее создатель Петр Павлович Ершов родился неподалеку от Екатеринбурга, в Тобольской губернии, еще Сен-Леон ввел в число действующих лиц финального дивертисмента таинственный "уральский народ". На волне успеха "Тщетной предосторожности" и "Пахиты", созданных на основе исторических записей русского классического репертуара, хореограф Вячеслав Самодуров вновь решил воспользоваться хореографией Горского из коллекции Гарвардского университета. Утраченные танцевальные фрагменты планировалось не стилизовать, а поставить заново (работу доверили Антону Пимонову), пантомиму же, в принципе не поддающуюся записи, вообще заменить простым русским словом - рэперским. Анатолию Королеву предложили переписать музыку одиозного Цезаря Пуни. Новый сценарий спектакля написали Самодуров и Богдан Королек, художником постановки стала Анастасия Нефедова.

Таким образом "Конек-горбунок" оказался естественным продолжением идей "Приказа короля", предыдущего балета "Урал Оперы", который создавался той же командой. То есть поиском новой формы для старого классического балета. Его действие, как указывают стрелки на верстовом столбе в первой сцене, происходит между Европой и Азией, "в примечательном селе, там, где все навеселе", как чеканят рэперы Наум Блик и T-Bass. Именно им доверено стать движущей силой спектакля: танец может быть выразительным, образным, точным, но в скорости передачи информации со словом ему не соперничать, а новый "Конек-горбунок" все три акта укладывает в два часа сценического действия, которых Горскому хватило бы на половину спектакля.

Музыка Королева, сохраняющая дансантность Пуни, но обогащающая ее острой ритмичностью, иногда парадоксальными акцентами и задиристыми модуляциями, почти всегда галантно отступает в эти моменты на второй план.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Урал Опера Балет"

Уточнение "дело было на Урале, ну, еще до биеннале" в этом балете не случайно: сценография Анастасии Нефедовой с ее гигантскими куклами-матрешками и ханскими женами с раскосыми очами, переливающимся кристаллами "сваровски" Чудо-юдо Рыбой-кит и волшебными золотыми конями выводит нового "Конька" в пространство Уральской биеннале, ставшей таким же знаком местной идентичности, как и екатеринбургский балет.

Но этому спектаклю явно не нужны тяжеловатые красоты Горского. Им дано лишь на мгновение блеснуть в сцене подводного царства. Там использованы хрестоматийные вариации Океана, Гения вод и Царицы вод (она же Царица дна), которые позволяют театру щегольнуть виртуозностью Ивана Суродеева, Арсентия Лазарева, Алексея Селиверстова и Елены Кабановой, гармоничный ансамбль с ними составляет всегда безупречная в хореографии Самодурова Елена Воробьева, которой досталась модернизированная партия Жемчужины.

И все же в этом спектакле, который не позволяет с одного просмотра охватить глазом все свои красоты, хореография сохраняет ведущую роль. В постановочном процессе первоначальная расстановка оказалась изменена, и Самодуров из восстановителя Горского вернулся к роли оригинального хореографа. Тем увлекательнее изучение танцевального пэчворка: программка и буклет заговорщики умалчивают, кому из соавторов принадлежит выходная вариация Царь-девицы (в ней японка Мики Нисигути обнаружила и русскую напевность, и внезапную смену настроений, похожую на среднерусскую погоду), скач Конька (кинжально-точная Анастасия Кержеманкина), финальное па де де Ивана и Царь-девицы (в нем торжествуют танцевальным всемогуществом Екатерина Сапогова и Арсентий Лазарев), адажио Океана и Жемчужины, сцена братьев и Хана (в этой партии соревнуются Игорь Булыцын и Виктор Механошин), ансамбль медуз. Особый интерес вызывает авторство идеи апофеоза - в нем нерушимым единством оказались связаны танго, ирландский танец, молдовеняска и даже боевые номера в духе грузинского ансамбля Сухишвили-Рамишвили. Оно гораздо выразительнее любой национальной политики. Как говорят балетные люди, тело никогда не врет.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Урал Опера Балет"

Кстати

Если бы телевизор изобрели на сто лет раньше, то 25 октября 1917 года по нему крутили бы не "Лебединое озеро". Роль главного государственного балета на протяжении полувека исполнял "Конек-горбунок" Цезаря Пуни, поставленный в 1864 году французом Артуром Сен-Леоном и в начале ХХ века получивший новое дыхание благодаря Александру Горскому. Этот спектакль символизировал на Императорской сцене национальный дух и патриотизм. Он был лидером афиши, украшением балеринских карьер и фаворитом балетоманов. И даже задвинутый историческими обстоятельствами на второй план, успел отметиться в биографиях наших современниц Нинель Кургапкиной, Аллы Осипенко, Натальи Макаровой.