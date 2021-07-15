В курганском санатории завели дело из-за массового отравления детей

Кетовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту отравления детей в санатории "Лесники", сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

По материалам дела, за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратились 13 детей, госпитализированных нет. Следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора сейчас выясняют обстоятельства инцидента, проверяют, как в санатории было организовано питание и соблюдение санитарных требований.

Напомним, раньше санаторий "Лесники" входил в областное объединение "Курорты Зауралья". Потом власти его выставили на продажу. Месяц назад его приобрели частные предприниматели. Однако новые владельцы не имеют отношения к инциденту, пояснил "РГ" представитель компании. Доступ на территорию учреждения они получат только после полной передачи им санатория, который планируется в третьей декаде сентября 2021 года. По условиям, сейчас услуги по путевкам, реализованным на момент аукциона, соответственно, охрану и обеспечение безопасного пребывания детей, пока еще осуществляет старый владелец.