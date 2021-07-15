ЖК против археолога: Что мешает раскопкам в историческом центре Тюмени

Уже неделю с утра до вечера старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова с группой волонтеров несет в Старой Зареке - это часть города сразу за пешеходным мостом Влюбленных - археологическую вахту.

Чуть раньше во время прогулки по старым улицам на левом берегу Туры, где когда-то располагалась Бухарская слобода, специалист наткнулась на три технологических колодца, вырытых рабочими для будущего водопровода к элитному жилищному комплексу по соседству с Вознесенско-Георгиевским храмом, а в них - на культурный слой. Напомним: к таковому относят материальные следы жизнедеятельности человека, которым более ста лет. Вообще-то перед началом строительных работ застройщики обязаны заказывать историко-культурную экспертизу (таких относительно ЖК было целых две, но, видимо, камеральных, без выезда в поля), при обнаружении объектов, которые можно отнести к археологическим, самостоятельно останавливать стройку, сообщать о находках в комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия для того, чтоб тот вызвал на место археологов… Но в этой истории все произошло с точностью наоборот. До 25 июля группа Рафиковой намеревается определить границы памятника (раскопки санкционированы, разрешение от Минкульта есть) и добиться его постановки на учет - владелец бизнеса не просто должен, а обязан принять самое активное участие в сохранении прошлого Тюмени. При этом никто не говорит о запрете на хозяйственное освоение района.

- От забора, которым окружен будущий жилищный комплекс, все ямы находятся на расстоянии 6-7 метров. Культурный слой в них зафиксирован, - комментирует археолог. - По нормам его зона распространяется на 25 метров вокруг. Значит, он есть и под новыми домами - к счастью, овчинно-меховая фабрика его не задела.

Слой явен, а строительство не останавливают - бригадиры упирают на сроки. Отговорки сыплются как из рога изобилия: то докажите, что заграждения принадлежат той самой барнаульской компании-подрядчику, на которую вы наговариваете; то ваша бумага не имеет силы, предоставьте другую… Сейчас, например, рабочие и археологи трудятся параллельно (для обеих "группировок" ценен каждый день): пока одни роют новые колодцы, другие готовят метровые шурфы меж улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской и Береговой - снимают по 15 сантиметров, зачищают горизонтальный слой, фиксируют, и так до двух-трех метров вглубь, до самого, как говорится, материка.

- Разрабатывать шурф рядом с городской дорогой неперспективно, - объясняет Татьяна, с которой я как раз ищу подходящее для него место. - Вот, в самой зелени, неплохой участок. Сейчас посмотрим!

Мы заходим на заросшую молодыми кленами и крапивой территорию на Красноармейской, недалеко от спуска с моста Влюбленных. За соседским забором заходится лаем собака - она совсем не рада незваным гостям с лопатами, секаторами, ведрами, ситами.

Фото: Ирина Никитина/РГ

- Девочки и мальчики, важно не попасть в бывшую выгребную яму. Тут, думаю, стоял сам дом, а вот тут был разбит огород, который вряд ли перекапывали на большую глубину. Начнем! - дирижирует Татьяна.

Сегодня с ней добровольцев немного: Юлия Кондинкина из экодвижения "Зеленый хоровод", Надежда Емельянова из театра "Ангажемент", студент Сергей и школьник Николай. В первые дни вахты помощников было больше, к раскопкам присоединялись коллеги Тани из научного центра, сотрудники музеев, ребятишки из "Отрядов мэра".

Сначала археолог закладывает квадрат метр на метр. Остальные осторожно срезают траву и начинают копать. Из "сокровищ" на первых 15 сантиметрах - пластмассовая игрушка из шоколадного яйца, кусочки пенопласта и шифера, крышка от эмалированной кастрюли. А вот ниже начинаются чудеса: огромные гвозди (не такие старые, как хотелось бы, но и не совсем современные) и осколки керамики (она, по всему видно, - старенькая-престаренькая - рисунок как будто щепочкой "начесан").

- Пару дней назад в колодце на пересечении Заозерной и Щербакова я нашел кусок европейского фаянса с изображением средневекового замка и веточки. Жаль, клейма нет, но восстановить, откуда именно вещь, какого года выпуска, все равно реально. Стекло с напылением выкапывали, - перетряхивая комья земли, рассказывает Коля Травин.

Каникулы у парня, будущего одиннадцатиклассника, полны приключений: то акции в защиту исторических зданий, то продвижение группы "Тюмень исконная" в социальной сети, то настоящие археологические раскопки.

Предводитель компании добавляет про найденную слюду (до XVIII века в богатых домах ее использовали вместо стекол в окнах), остатки кожаной обуви и ткани. Вот же оно - прямое доказательство существования слоя культурного! Некоторые рабочие, проникнувшись симпатией к увлеченным, обмолвились, что еще раньше обнаружили булыжную мостовую, разные деревяшки… Находки, возможно, пополнят будущий "Музей Сибири", который планирует создать Тюменское музейно-просветительское объединение.

До окончания археологических работ еще достаточно времени. Можно наблюдать за ними, сидя дома на диване ведь журналисты освещают процесс очень подробно, а можно поддержать активистов прямо на месте. Сбор каждый день в 09.30 утра на пересечении улиц Щербакова и Заозерной.