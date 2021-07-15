ЖК против археолога: Что мешает раскопкам в историческом центре Тюмени

Новости

В Екатеринбурге в лесу нашли тело пропавшего три дня назад бизнесмена 09:16
Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка 09:12
Греческий политик призвал Киев отказаться от "опасной авантюры" по Крыму 09:09
Макгрегор выписан из больницы после перелома ноги 09:02
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем 09:00
Выигравший 512 млн рублей сахалинец рассказал, на что потратит деньги 08:43
Россияне назвали самые частые причины ухода с работы 08:39
Не менее 30 человек пропали без вести в Германии из-за наводнения 08:20
Когда нужно немедленно вызывать скорую помощь при проявлениях коронавируса 08:19
Управдомы поборются за знак качества 08:08
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год 07:41
У берегов Канады в рыболовецких сетях запутались два редких полярных кита 07:03
В США заявили о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей 06:44
Белый дом объявил об эвакуации помогавших США афганцев 06:38
Египтологи воссоединили разорванный 2300-летний свиток Книги мертвых 06:32
В Таиланде установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 06:25
Экспертиза останков погибших при крушении Ан-26 займет 1,5 месяца 06:18
До 97 выросло число жертв обрушения дома во Флориде 06:11
Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае 05:53
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев 05:33
Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих 05:11
Президент Бразилии госпитализирован с икотой 05:10
В Хабаровске произошел пожар в детском саду 04:56
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2" 04:27
МИД РФ: Запад активизировал работу по очернению российской помощи ЦАР 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
15.07.2021 09:22
Рубрика: Общество

ЖК против археолога: Что мешает раскопкам в историческом центре Тюмени

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Уже неделю с утра до вечера старший научный сотрудник Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Татьяна Рафикова с группой волонтеров несет в Старой Зареке - это часть города сразу за пешеходным мостом Влюбленных - археологическую вахту.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

Чуть раньше во время прогулки по старым улицам на левом берегу Туры, где когда-то располагалась Бухарская слобода, специалист наткнулась на три технологических колодца, вырытых рабочими для будущего водопровода к элитному жилищному комплексу по соседству с Вознесенско-Георгиевским храмом, а в них - на культурный слой. Напомним: к таковому относят материальные следы жизнедеятельности человека, которым более ста лет. Вообще-то перед началом строительных работ застройщики обязаны заказывать историко-культурную экспертизу (таких относительно ЖК было целых две, но, видимо, камеральных, без выезда в поля), при обнаружении объектов, которые можно отнести к археологическим, самостоятельно останавливать стройку, сообщать о находках в комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия для того, чтоб тот вызвал на место археологов… Но в этой истории все произошло с точностью наоборот. До 25 июля группа Рафиковой намеревается определить границы памятника (раскопки санкционированы, разрешение от Минкульта есть) и добиться его постановки на учет - владелец бизнеса не просто должен, а обязан принять самое активное участие в сохранении прошлого Тюмени. При этом никто не говорит о запрете на хозяйственное освоение района.

Фото: Фонд "Моя история"
В Севастополе археологи нашли склеп с 10 скелетами

- От забора, которым окружен будущий жилищный комплекс, все ямы находятся на расстоянии 6-7 метров. Культурный слой в них зафиксирован, - комментирует археолог. - По нормам его зона распространяется на 25 метров вокруг. Значит, он есть и под новыми домами - к счастью, овчинно-меховая фабрика его не задела.

Слой явен, а строительство не останавливают - бригадиры упирают на сроки. Отговорки сыплются как из рога изобилия: то докажите, что заграждения принадлежат той самой барнаульской компании-подрядчику, на которую вы наговариваете; то ваша бумага не имеет силы, предоставьте другую… Сейчас, например, рабочие и археологи трудятся параллельно (для обеих "группировок" ценен каждый день): пока одни роют новые колодцы, другие готовят метровые шурфы меж улиц Щербакова, Заозерной, Красноармейской и Береговой - снимают по 15 сантиметров, зачищают горизонтальный слой, фиксируют, и так до двух-трех метров вглубь, до самого, как говорится, материка.

- Разрабатывать шурф рядом с городской дорогой неперспективно, - объясняет Татьяна, с которой я как раз ищу подходящее для него место. - Вот, в самой зелени, неплохой участок. Сейчас посмотрим!

Мы заходим на заросшую молодыми кленами и крапивой территорию на Красноармейской, недалеко от спуска с моста Влюбленных. За соседским забором заходится лаем собака - она совсем не рада незваным гостям с лопатами, секаторами, ведрами, ситами.

Фото: Ирина Никитина/РГ

- Девочки и мальчики, важно не попасть в бывшую выгребную яму. Тут, думаю, стоял сам дом, а вот тут был разбит огород, который вряд ли перекапывали на большую глубину. Начнем! - дирижирует Татьяна.

Сегодня с ней добровольцев немного: Юлия Кондинкина из экодвижения "Зеленый хоровод", Надежда Емельянова из театра "Ангажемент", студент Сергей и школьник Николай. В первые дни вахты помощников было больше, к раскопкам присоединялись коллеги Тани из научного центра, сотрудники музеев, ребятишки из "Отрядов мэра".

Сначала археолог закладывает квадрат метр на метр. Остальные осторожно срезают траву и начинают копать. Из "сокровищ" на первых 15 сантиметрах - пластмассовая игрушка из шоколадного яйца, кусочки пенопласта и шифера, крышка от эмалированной кастрюли. А вот ниже начинаются чудеса: огромные гвозди (не такие старые, как хотелось бы, но и не совсем современные) и осколки керамики (она, по всему видно, - старенькая-престаренькая - рисунок как будто щепочкой "начесан").

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
В Крыму археологи нашли фаянсовую статуэтку древнеегипетского бога

- Пару дней назад в колодце на пересечении Заозерной и Щербакова я нашел кусок европейского фаянса с изображением средневекового замка и веточки. Жаль, клейма нет, но восстановить, откуда именно вещь, какого года выпуска, все равно реально. Стекло с напылением выкапывали, - перетряхивая комья земли, рассказывает Коля Травин.

Каникулы у парня, будущего одиннадцатиклассника, полны приключений: то акции в защиту исторических зданий, то продвижение группы "Тюмень исконная" в социальной сети, то настоящие археологические раскопки.

Предводитель компании добавляет про найденную слюду (до XVIII века в богатых домах ее использовали вместо стекол в окнах), остатки кожаной обуви и ткани. Вот же оно - прямое доказательство существования слоя культурного! Некоторые рабочие, проникнувшись симпатией к увлеченным, обмолвились, что еще раньше обнаружили булыжную мостовую, разные деревяшки… Находки, возможно, пополнят будущий "Музей Сибири", который планирует создать Тюменское музейно-просветительское объединение.

До окончания археологических работ еще достаточно времени. Можно наблюдать за ними, сидя дома на диване ведь журналисты освещают процесс очень подробно, а можно поддержать активистов прямо на месте. Сбор каждый день в 09.30 утра на пересечении улиц Щербакова и Заозерной.

Фото: Ирина Никитина/РГ
В регионах Общество История Общество Наука Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Беринговым морем
ВОЗ: Началась третья волна пандемии коронавируса
Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев
МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась
Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным