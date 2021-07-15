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15.07.2021 17:14
Рубрика: Общество

Видео: Как обеспечивают безопасность во время высадки людей с ледокола на лед

Текст: Александр Емельяненков
Две новости сошлись в один день. Первая - сугубо официальная: в повестку очередного заседания правительства РФ внесен вопрос о выделении средств из резервного фонда на завершение строительства и оснащение ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Ее заказчиком выступает Росгидромет, а строят на Адмиралтейских верфях в Петербурге.
Федор Конюхов уже бывал на борту ледокола. И там оставил свой потрет. Фото: Александр Емельненков

Вторая - занимательная и даже интригующая. Пока в Москве ищут средства на достройку стальной дрейфующей капсулы для команды ученых-полярников, свою вахту на дрейфующем льду прямо с макушки планеты начинает известный российский путешественник Федор Конюхов.

Искатель приключений, опытный мореход, альпинист и воздухоплаватель, он уже три раза достигал Северного полюса - в одиночку и в группе, на лыжах, лодке и собачьих упряжках. А теперь решил, наконец, отдохнуть. И в Институте океанологии Российской академии наук его поддержали...

Такой видят будущую платформу "Северный полюс" ее создатели. Фото: Архив ОСК

В этот раз неугомонный Федор переместился из Мурманска в символическую точку с координатами 90°00′00″ северной широты без всякого риска и мышечных усилий - в отдельной каюте на борту атомного ледокола "50 лет Победы" как специальный гость экспедиции на Северный полюс.

Чем памятны такие рейсы - летом на атомном ледоколе, кто ранее принимал в них участие и с какой целью отправился на Северный полюс Федор Конюхов - подробный рассказ читайте на сайте "РГ" в пятницу, 16 июля. Тогда же узнаем результат и подробности рассмотрения в правительстве финансового запроса Росгидромета на достройку капсулы-платформы "Северный полюс".

Фото: Архив ОСК

А уже сейчас - короткое видео о том, кто и как обеспечивает безопасность на Северном полюсе во время высадки людей с ледокола на лед.

Общество Ежедневник Образ жизни РГ-Видео

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