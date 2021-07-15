Россияне назвали самые частые причины ухода с работы

Почти в половине случаев (48%) россияне решают уволиться из-за отказа работодателя повысить зарплату, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и "СберЗдоровье".

Вторая по популярности причина - перенапряжение, проблемы со здоровьем и выгорание на работе (39%). Еще 36% респондентов уходят с работы из-за отсутствия перспектив карьерного роста.

Каждый пятый опрошенный счел весомым поводом для увольнения конфликты с коллективом и руководством, около 19% - дальность места работы от дома, 18% - нехватка времени для личной жизни, 11% - необходимость переезда в другой город или страну.

Всего в исследования приняли участие более 5 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет. В ходе опроса респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.