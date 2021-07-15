По случаю китайского Нового года по лунному календарю Межрегиональный совет Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития организовал онлайн-акцию видеороликов "Как я отметил Праздник весны-2021 в Китае".

Главными участниками акции были преподаватели, студенты, бизнесмены, которые живут и работают в Китае.

В своих видео они рассказывали о том, как встретили китайский Новый год в условиях пандемии, а также о том, как китайцы помогали россиянам создать атмосферу праздника.

Кроме того, в видеороликах авторы часто упоминали о том, как в Китае позаботились о русских, оказавшихся во время пандемии далеко от родных мест, говорили о сплоченности китайского населения и оперативных противоэпидемических мерах, принятых в Китае.

Китай собрал друзей с пяти континентов.

Для участия в акции Межрегиональный совет получил более 50 роликов из 13 учреждений в Китае.

Студентка Яна отметила Праздник весны в Китае.

Мероприятие освещали агентство Синьхуа, приложение "Россия - Китай: главное", журнал "Партнеры" и другие СМИ.

Наш общий дом. Фото: Медиакорпорация Китая

Ролики были размещены в Facebook, "ВКонтакте" и других соцсетях. Они вызвали огромный интерес в интернет-сообществе.