Главными участниками акции были преподаватели, студенты, бизнесмены, которые живут и работают в Китае.
В своих видео они рассказывали о том, как встретили китайский Новый год в условиях пандемии, а также о том, как китайцы помогали россиянам создать атмосферу праздника.
Кроме того, в видеороликах авторы часто упоминали о том, как в Китае позаботились о русских, оказавшихся во время пандемии далеко от родных мест, говорили о сплоченности китайского населения и оперативных противоэпидемических мерах, принятых в Китае.
Для участия в акции Межрегиональный совет получил более 50 роликов из 13 учреждений в Китае.
Мероприятие освещали агентство Синьхуа, приложение "Россия - Китай: главное", журнал "Партнеры" и другие СМИ.
Ролики были размещены в Facebook, "ВКонтакте" и других соцсетях. Они вызвали огромный интерес в интернет-сообществе.