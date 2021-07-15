Когда в 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика, первой страной, которая признала новое социалистическое государство, стал Советский Союз.

Это случилось на следующий день после знаменитой речи Мао Цзэдуна на площади. А потом был заключен Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Началась золотая эпоха отношений двух великих государств, в прошлом империй с многовековой историей.

Благодаря этому договору с помощью СССР в Новом Китае были созданы базовые отрасли промышленности, построен ряд основных заводов и производств.

В свою очередь, из КНР в СССР поступали прекрасные хлопчатобумажные изделия, вкуснейшая тушенка и прочие высококачественные товары.

К сожалению, никто не застрахован от ошибок. Это коснулось и наших стран, была и черная полоса в советско-китайских отношениях. Но прошли годы, и все вернулось в нормальное русло - обе державы переступили через противоречия и начали вместе строить будущее.

Одной из важных вех в истории этих отношений стало подписание в 2001 году Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом году ему исполняется 20 лет. За это время была проделана колоссальная работа по многим направлениям. Так, в торговле достигнута новая "несгораемая сумма" - 100 миллиардов долларов, регулярно проходят перекрестные тематические годы: годы культуры, годы языков, годы туристического, молодежного, медиасотрудничества и др. За время действия Договора были созданы два крупнейших международных региональных объединения - ШОС и БРИКС. В течение двух десятков лет они не только доказали свой вес, но и стали активно влиять на важнейшие политические решения, принимаемые на саммитах "семерки" и "двадцатки" крупнейших государств мира.

Появился Новый банк развития БРИКС, который уже помог своими кредитами большому числу стран решить острые инфраструктурные и гуманитарные проблемы.

Фестиваль Китая: на площадках, где проходила интерактивная выставка скульптур китайских панд, взрослые и дети могли принять участие в раскрашивании милых экспонатов. Фото: Виктор Авдеев

Как известно, с начала 2014 года РФ находится под нескончаемым давлением со стороны США и других западных стран. В отношении России постоянно вводятся всевозможные санкции. Китай тоже не избежал таких "подарков" со стороны США и их западных партнеров. Но, как говорится: собака лает, а караван идет. Пока политики в своих кабинетах ломают голову над тем, как бы еще испортить жизнь народам Китая и России, мы в отличие от них занимаемся созиданием.

Инициатива по возрождению Великого шелкового пути ("Один пояс и один путь") уже принесла огромную пользу странам Центральной Азии путем создания и восстановления там важнейших объектов инфраструктуры. Реализация на Дальнем Востоке проектов по созданию нескольких международных транспортных коридоров открывает огромные возможности для реализации транспортно-логистических задач обеих стран. Параллельно Китай вкладывает огромные деньги в инвестиционные проекты на всей территории России.

Возвращаясь к торговым отношениям, нельзя пройти мимо того, что в последние годы КНР активно стал закупать наши высококачественные продукты питания. И это не только соя или курятина. Теперь наш "бинцилин" (мороженое, - кит.), шоколад и прочая вкуснятина штурмует полки китайских супермаркетов.

В области обменов студентами между нашими странами налажены крепкие связи: ежегодно (если не считать последние два года) десятки тысяч молодых специалистов проходят обучение востребованным специальностям в партнерских вузах. Они заводят крепкую дружбу и вместе придумывают различные стартапы и бизнес-идеи. Чтобы помочь креативной молодежи, власти регионов и руководство учебных заведений создают так называемые "бизнес-инкубаторы", в которых, объединившись, эти ребята творят то, чем в будущем воспользуются десятки миллионов людей по всему миру.

Не перестает восхищать и то, с какой любовью китайский народ относится к нашим классическим произведениям живописи, музыки и литературы. Такому рвению к познанию русской культуры можно только позавидовать. Параллельно у россиян так же формируется вкус к китайским литературным произведениям. Пусть пока предпочтение отдается современным авторам, но постепенно и классические произведения китайской прозы и поэзии тоже начали вызывать неподдельный интерес у наших соотечественников.

Экспорт российских продуктов питания ежегодно расширяет список регионов прямых поставок в Китай. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Хочется также отметить беспрецедентно высокий уровень русистики у нашего восточного соседа. Иной раз слушаешь китайских преподавателей русского языка и поражаешься красоте их слога и чистоте русской речи. В России тоже не отстают, люди изучают язык страны-соседа в "промышленных" масштабах. Знание английского, безусловно, до сих пор остается must have, но в ряде областей английский уже давно на втором месте после китайского.

Конечно, очень хотелось бы видеть у нас больше общегородских мероприятий, посвященных китайской культуре. И я очень надеюсь, что после победы над пандемией коронавируса так оно и будет.

Фото: Медиакорпорация Китая

В общем, за период действия Договора сделано колоссально много, но еще больше предстоит сделать в будущем. Как показывает опыт международных отношений, стратегии, направленные на то, чтобы строить козни другим государствам и стравливать народы ради каких-то своих целей, в конечном итоге заканчиваются плачевно. Только сплотившись, народы мира могут строить будущее, о котором мечтают. И то, что в данный момент создается для возрождения Нового Шелкового пути на Евразийском континенте, - тому подтверждение.

Надо двигаться вперед, не боясь возникающих на пути трудностей и не обращая внимания на выпады недоброжелателей.

Досье

Павел Федорцов, web-разработчик

Мне 36 лет, высшее экономическое образование по специальности "банковское дело", живу в Петербурге. Web-разработка - это не просто работа, но и увлечение. Китаем начал увлекаться с 2004 года.

До 2010-го учил китайский язык. Сейчас из-за отсутствия практики многое забыл, но основы остались со мной навсегда. Мне очень нравится современная китайская музыка - клубно-танцевальная и поп-панк. У меня большая дискография китайских исполнителей. Сейчас больше всего нравится творчество певицы из Муданьцзяна - Цуй Тяньци. Кроме того, интересуюсь каллиграфией, с 1997 года слушаю Международное радио Китая.