С 2022 года регистрировать рождение и смерть можно будет онлайн

Министерство юстиции России сообщило, что уже начиная с будущего года планируется внедрить дистанционную регистрацию рождения и смерти. Оформить документы можно будет через портал госуслуг. Как сообщили в ведомстве, уже создана нормативная база для внедрения суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека".

"Нововведение позволит проводить государственную регистрацию рождения и смерти без личного посещения заявителями органа ЗАГС, - подчеркнули в ведомстве. - Заявление о рождении или смерти будет подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с приложением соответствующего электронного медицинского свидетельства. Сведения о зарегистрированном акте орган ЗАГС направит в личный кабинет заявителя на Едином портале госуслуг. Планируется, что новые сервисы начнут работать в 2022 году".

Сейчас решаются технические вопросы, настраивается функционал. Система будет внедряться постепенно, на первых порах ее апробируют в ряде регионов в рамках пилотных проектов.