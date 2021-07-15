Счетная палата оценила эффективность нацпроекта "Культура"

В 2013-2020 годах расходы бюджета на культуру выросли в 1,6 раза - до 610,1 млрд рублей. Финансирование из федерального бюджета увеличилось на 52%, а из бюджетов регионов - на 65%. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

По мнению аудиторов, национальный проект "Культура" дал старт масштабной модернизации организаций культурной сферы.

Средний уровень обеспеченности россиян учреждениями культуры составляет 71%, однако региональный дисбаланс остается высоким. Так, обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями варьируется от 8% (Ингушетия) до 542% (Магаданская область). Похожая картина наблюдается и при сравнении муниципалитетов внутри одного региона.

"По Республике Коми: в Воркуте всего 25% обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями, а в Ухте - 1600%. Такая же ситуация в Республике Крым. В Черноморском - 40% обеспеченность библиотеками, а в Алуште - 450%. Так сложилось, но теперь надо нашим субъектам федерации, муниципалитетам эту ситуацию поправлять", - подчеркнул аудитор Сергей Штогрин.

По данным Счетной палаты, более 8,5 тыс. из существующих зданий (почти 20%) нуждаются в ремонте или даже находятся в аварийном состоянии. В некоторых регионах процент ветхого фонда достигает 50%.

Отдельно аудитор остановился на кадровом обеспечении учреждений культуры. Анализ выявил острую нехватку специалистов в муниципалитетах. Одна из причин - низкий уровень оплаты труда.

"Минкультуры разработало программу "Земский работник культуры" по аналогии с программой "Земский доктор" и "Земский учитель". Единоразовая финансовая поддержка работников культуры составит 2 млн рублей для специалистов, которые приедут работать в малые населенные пункты регионов Дальнего Востока, и 1 млн рублей для прибывших в иные субъекты Российской Федерации", - заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.