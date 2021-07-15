"Серый голубь", "Остров" и многое другое, за что мы не раз вспомним Мамонова

Актер, музыкант, создатель "Звуков Му" - единственной нашей рок-группы, которую в конце 80-х пригласили записывать альбом в Великобритании, а потом и в туры по США - последние три недели провел в больнице, в состоянии искусственной комы. У Петра Мамонова отказали почки, возникли проблемы с сердцем, а поражение легких увеличилось с 70 до 87 процентов. Начался сепсис, врачи стали делать переливание крови. А незадолго до этого родные звали в палату к Мамонову священника, чтобы тот причастил его и пособоровал. Но ничего не помогло - в четверг 15 июля, около 17.00 Петра Мамонова не стало…

Непонятно, где он мог подхватить коронавирус. Все последние месяцы Мамонов жил в деревне Ефаново под Вереей. Там же отметил 14 апреля свое 70-летие… Был почти отшельником: жил в доме, который сам же и построил, не забыв оснастить студией. Одна половина избы была его, а другая - на всю его семью. В своей Мамонов сочинял песни, писал картины, мастерил. И писал удивительные книжки дневниковой, автобиографической прозы, в которой было много афоризмов и мудрых размышлений о жизни, искусстве и Боге. Книжки были размером с ладонь - и очень правильно: каждый мог их носить с собой и время от времени заглядывать: искать ответы на мучавшие сомнения. Благо написаны они были легко, остроумно, порой с долей самоиронии и самобичевания. Успело выйти уже четыре или пять…

Выступал Петр Мамонов после случившегося в 2019 году инфаркта, а потом и успешной операции на сердце, крайне редко. А если появлялся на сцене, то уже без электрогитары и рок-группы, - состава молодых музыкантов, который он сам же и назвал - "Совершенно новые Звуки Му".

То, что он делал теперь в клубах, назвалось творческими вечерами. Петр Николаевич рассказывал, вспоминал о песнях - "Серый голубь", "Бумажные цветы", "Шуба Дуба Блюз", "Досуги-буги"…

И о фильмах, в которых снимался : "Игла", "Такси-Блюз", "Остров", "Царь" и так и оставшемся незамеченном критиками лауреате конкурса "Перспективы" в рамках XXVII ММКФ и "Киношока" психологического триллера "Пыль" режиссеров Потаповой и Лобана. И о последней работе, замечательной многочастной киноленте "Шапито-шоу" тех же режиссеров, вышедшей на экраны в 2011 году

Говорил он и о моноспектаклях, которые сочинял, а потом играл на сцене Московского Драматического Театра имени К. С. Станиславского - "Лысый брюнет", "Шоколадный Пушкин", "Мыши и зелененький", "Есть ли жизнь на Марсе?", "Сказки братьев Гримм", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева". Иногда потом и записывал их в формате сольного альбома.

Расходились компакт-диски не очень хорошо и много денег автору не приносили. Ведь Мамонов снова занимался психологическим, плутовским и мудрым андерграундовым искусством, понятным не самой широкой аудитории. Да и понимали его не все. Но прислушивались многие.

На этих творческих вечерах он иногда и что-то играл: песни или фрагменты из спектаклей. Видно было, что это дается Мамонову не всегда легко. Но он не отчаивался. И продолжал. Несмотря ни на что.

Вот и в последние месяцы не раз Мамонов получал разные сценарии, которые привозила ему из Москвы жена Ольга. Но от всех отказывался, не объясняя причин. Ему всегда было проще сказать "нет", чем вдаваться в комментарии….

А за несколько дней до того, как заболел, на предложение жены вакционироваться, Мамонов снова однозначно и строго ответил "нет". Неделю лечился самостоятельно в деревне. Потом оказался в больнице, но было, очевидно, уже слишком поздно…