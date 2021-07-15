Швыдкой: Мамонов удивительно пронзительно, по-христиански понимал жизнь

Основатель группы "Звуки Му", поэт, актер, режиссер, сценарист Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Его уход стал сильнейшим потрясением для тех, кто его знал. Все в один голос говорят о его невероятной честности и необыкновенной внутренней силе, благодаря которой он преодолевал любые барьеры, раздвигая границы возможного и невозможного. Ему было всего 70 лет, и сколько всего он мог бы успеть еще сделать?! О великом творце, настоящем друге и честном человеке вспоминают Михаил Швыдкой, Павел Лунгин, Петр Толстой и Владимир Легойда.

Михаил Швыдкой: Он был человеком, который прорывал барьеры возможного и невозможного

"Это большая трагедия для всех людей. Петр Мамонов был фигурой культовой, он был человеком, который прорывал любые границы, барьеры возможного и невозможного. Его удивительное актерское дарование, его очень своеобразные и пронзительные философские взгляды, его отшельничество, которое он принял на себя в конце жизни, делали его человеком уникальным и загадочным одновременно", - приводит ТАСС слова спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого .

По словам Швыдкого, Мамонов был человеком, который удивительно пронзительно, по-христиански понимал жизнь. "Будет его очень не хватать", - заключил Михаил Швыдкой.

Павел Лунгин: Таких людей больше нет

Павел Лунгин снимал Петра Мамонова в своих фильмах "Такси-блюз", "Остров" и "Царь". Режиссер был одним из тех, кто близко знал Мамонова, и его смерть стала для Лунгина настоящим потрясением.

"Чувство сиротства, горечи. Всегда чувство, что последний самый правильный и нужный фильм мы не сняли", - сказал режиссер в четверг в эфире телеканала "Россия-24". - Таких людей я больше не видел, их и нет, наверное, больше. Это какое-то уникальное явление".

По словам Лунгина, Мамонов всегда и во всем был честен, за что его и любили. "Это был человек, который всегда был равен самому себе - и в минуты саморазрушения, и в минуты поиска бога, когда он взлетал высоко", - цитирует Лунгина ТАСС.

Павел Лунгин мечтал снять еще один фильм с Петром Мамоновым, они даже строили совместные планы. Но часто бывает, у судьбы свои планы.

Петр Толстой: Из жизни ушел великий творец

"Сегодня из жизни ушел великий творец - Петр Мамонов. Мы любили и любим его за неповторимый и настоящий дух: он проживал жизнь в кадре, но был в нем самим собой. Персонажи, которых воплотил Петр, помогают понять суть русской души, ее надежд и чаяний, уча нас слышать самих себя", - приводит слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого РИА Новости.

По словам Толстого, Мамонов навсегда останется в истории культуры, продолжая жить в сердцах людей, способных по-настоящему чувствовать и любить.

Владимир Легойда: Его жизнь свидетельствует о неуемной жажде Христа

"Петр Николаевич был не просто ярким артистом, совершенно уникальным человеком, очень большой творческой личностью​​​. Он был человеком, жизнь которого свидетельствует об огромной, неуемной жажде Христа и о том, каким непростым бывает путь человека к Богу. О том, как эта жажда подлинного, настоящего - когда она владеет человеком полностью, - неизбежно приводит человека ко Христу", - сказал РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По словам Легойды, он не был близко знаком Мамоновым, но Петр Николаевич весной 2021 года стал гостем его программы "Парсуна". "Я очень рад, что смог записать с ним программу "Парсуна" несколько месяцев назад. Вот эта жажда быть со Христом прочитывалась, звучала в каждом слове. Было видно, что это самое главное, что для него существует в жизни. Царствие Небесное ему и вечная память", - сказал Владимир Легойда.

Между тем

Стало известно, что Петра Мамонова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Дата похорон пока не определена.