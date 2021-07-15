Случай заражения человека птичьим гриппом зарегистрирован в Китае

Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зарегистрирован в городе Бачжун китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает Центральное телевидение Китая.

Заразился 55-летний житель района Бачжоу. Пациент госпитализирован. Специалисты местного управления по вопросам здравоохранения обследуют и тестируют всех, кто находился в непосредственном контакте с домашней птицей, пишет РИА Новости.

В хозяйствах ведут забой птицы и обработку помещений. Эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Сычуань заявили, что это был случай передачи вируса от птицы человеку, сообщений о передаче H5N6 от человека человеку не поступало, риск масштабного распространения заражения крайне низок.