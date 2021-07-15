За последние годы заметно активизировалось сотрудничество российских и китайских вузов и представителей бизнеса. Очевидно, что в укреплении культурных и экономических связей между Россией и Китаем сегодня все большую роль играет образование и научно-исследовательская работа.

Один из таких примеров - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова.

Три года назад в нашем университете была открыта базовая кафедра международного права, финансов и экономики Китая. Появилась она по соглашению с международной компанией развития культуры и туризма "Мегаланд". Ее цель: подготовка высококвалифицированных специалистов и укрепление исследовательского и интеллектуального потенциала двух стран.

Сегодня базовая кафедра ведет активную научную деятельность, проводит исследования по международным проблемам. По заказу партнеров из КНР мы выполнили ряд научных исследований. Например, по финансово-экономическим аспектам Шелкового пути в РФ, проблемам формирования инвестиционных процессов и их финансирования. Проводили анализ взаимосвязи инвестиционных и платежных процессов.

Для чего все это нужно? Дело в том, что в условиях глобализации современного мира национальная экономика, как и образование, не могут ограничиваться лишь внутренними рамками и возможностями. Обмен опытом, научная экспертиза и совместная подготовка специалистов в области международной экономики - путь к укреплению как образовательного, так и экономического потенциала наших стран.

Общее руководство базовой кафедрой осуществляет гражданин КНР Чжоу Гэншэн. Это важно для глубинного понимания вопросов, по которым ведется работа. Кафедра планомерно растет: сейчас в нее входит исполняющий обязанности заведующего кафедрой, один профессор, три доцента, ассистент, ведущий научный сотрудник, лаборант-исследователь.

18 февраля 2020 года состоялась международная акция - телемост дружбы "Китай, держись!". Организаторами стали Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и комитет по туризму Делового Центра СНГ. Фото: rea.ru

Примечательно, что в числе аспирантов кафедры не только россияне, но и граждане КНР, заинтересованные в получении новых академических и прикладных знаний, в том числе о Китае в России. С 2021 года мы открываем программу для уровня подготовки бакалавриата по направлению "Менеджмент", реализуемую на финансовом факультете "Инвестиционные платформы и финтех", что соответствует тренду развития образования и запросам бизнеса.

Один из приоритетов международной деятельности Плехановского университета - сотрудничество с вузами Китая. Мы реализуем 18 соглашений с вузами КНР. Десять из них заключено по инициативе факультета менеджмента. Среди партнеров РЭУ - Университет Цинхуа, Пекинский университет, Пекинский педагогический университет, Пекинский университет иностранных языков, Пекинский технологический университет, Университет международного бизнеса и экономики, Шаньдунский университет финансов и экономики и ряд других. С каждым годом растет число наших студентов - участников программ стажировок в вузах Китая, в том числе за счет стипендий правительства КНР.

С 2013 года РЭУ входит в Российско-китайскую ассоциацию экономических университетов. Среди наших совместных проектов - ежегодные международные бизнес-недели, посвященные стратегическому менеджменту в условиях глобальной экономики; летние школы, проводимые в двух странах для российских и китайских студентов; цикл мастер-классов "Москва - Пекин - партнеры или друзья" в рамках программы департамента образования города Москвы "Университетские субботы". В этом проекте мы стремимся привлечь в университет учащихся школ, ориентированных на изучение китайского языка и культуры.

В декабре 2015 года мы открыли Российско-китайский экономический клуб. Одной из его целей является реализация проектов экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества и обсуждение их во время встреч с представителями бизнес-сообщества. В качестве партнера проекта выступает Институт Конфуция Российского государственного гуманитарного университета. Также факультет менеджмента поддерживает партнерские отношения с Институтом стратегического сотрудничества Китая и России при Университете Цинхуа.

Подобные образовательные программы, как отмечают наши зарубежные коллеги, способствуют укреплению российско-китайского межвузовского сотрудничества и решению общих международных задач. Но главное - развивают двусторонние отношения с Китаем и демонстрируют потенциал российского образования и экономической науки на мировой арене.

Досье

Дмитрий Штыхно, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеханова

Имеет опыт разработки международных образовательных программ и прохождения международных аккредитаций, свыше 60 публикаций в России и за рубежом по проблемам стратегического менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, международного сотрудничества, гостеприимства, предпринимательства. Результаты исследований были представлены на международных конференциях в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке. Читает гостевые лекции в университетах США и Европы по вопросам международного бизнеса и кросс-культурного менеджмента, ведет занятия по стратегическому, сравнительному и международному менеджменту.