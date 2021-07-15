Талибы предложили перемирие в обмен на освобождение заключенных

Движение "Талибан" (запрещено в России) предложило трехмесячное перемирие, но потребовало от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников, сообщает агентство Pajhwok.

"Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5 тысяч талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации", - указал член правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе Надер Надери. Теперь, по его словам, речь идет о 7 тысячах человек.

В четверг в Кабуле должна состояться встреча делегации, которая направится для переговоров в Доху с талибами. Эти консультации, ведущиеся с сентября прошлого года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов. С самого начала не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

В состав делегации Кабула на встрече в Дохе должны войти бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит основной переговорщик Абдул Гани Барадар, передает ТАСС.