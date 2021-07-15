Тимофей Баженов призвал банки ускорить передачу данных о действиях мошенников

Тележурналист Тимофей Баженов убежден, что эта мера поможет более эффективно противостоять интернет-преступности. Об угрожающих масштабах мошенничества в сети ранее сообщил Центробанк. По данным регулятора, потери россиян от действий сетевых злоумышленников выросли в 1,6 раза и составили почти 3 млрд рублей.

"Мы видим, что ситуация вокруг кибермошенничества продолжает ухудшаться и становится критичной. Потери россиян растут, а доля возмещения банками похищенных средств при этом снижается. Множество интернет-преступлений можно предупредить, используя технологический ресурс, который дает нужную скорость реагирования", - заявил Баженов. Он подчеркнул, что основная масса преступлений раскрывается в первые 24 часа после их совершения. "Быстрое, максимум в течение суток, оповещение правоохранителей о подозрительных банковских операциях поможет снизить количество совершенных преступлений", - отметил лидер общественного движения.

Количество криминальных операций в финансовом секторе по сравнению с IV кварталом прошлого года выросло на 40%. Кредитные организации вернули клиентам 11,3% похищенных денег. Баженов добавил, что аферисты постоянно меняют обкатанную "сюжетную линию" преступлений. Раньше они представлялись своим жертвам банковскими работниками, а в последнее время все чаще регистрируются звонки со стороны фальшивых "органов государственной власти" или псевдополицейских. Бороться с ними, по мнению журналиста, можно лишь при помощи самоконтроля и осторожности во время разговора.

"Призываю россиян быть внимательнее. И предупредить о возможном обмане своих родителей, бабушек и дедушек. Именно они чаще всего становятся жертвами манипуляторов. Нам необходимо ужесточить ответственность за телефонное и кибермошенничество. А когда жертвами становятся пенсионеры, такие преступления стоит признать тяжкими", - подытожил Тимофей Баженов.