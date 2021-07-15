Ученые создали наноловушку для вирусов

Ученые из США и Германии придумали новый способ борьбы с вирусами - они создали наноловушки, которые задерживают и поглощают вирусы. Результаты исследования представил журнал Nature Materials.

Наноловушки созданы на основе ДНК самосборных объектов, а изнутри покрыты молекулами, связующими вирус. Полые тела для вирусных ловушек собрали в форму икосаэдра - объекта из 20 треугольных поверхностей.

Этот способ помог создать замкнутые полые сферы, которые можно использовать в качестве ловушки для вирусов. Новую методику уже протестировали немецкие ученые на вирусе гепатита В и аденовирусов. Эксперименты показали, что вирусы надежно блокируются в культурах клеток.

Теперь разработчики планируют начать исследование на живых организмах - сначала на мышах, а потом на людях. Как отметили специалисты, метод будет эффективен и против COVID-19.