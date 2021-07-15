Украинскому телеканалу назначили проверку за показ советских фильмов

Украинскому телеканалу "Интер" назначена внеплановая проверка за показ советских фильмов, сообщает РИА Новости.

Проверку назначили в связи с тем, что в картинах играли артисты, которые, по мнению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, "угрожают национальной безопасности" украинского государства.

Речь идёт об 11 лентах, продемонстрированных каналом с 28 июня по 11 июля: "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

Напомним, в 2015 году украинское министерство культуры опубликовало список деятелей культуры, "создающих угрозу безопасности" Украины.

В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.