Управдомы поборются за знак качества

Лучших управдомов страны выберут на конкурсе, организованном НП "ЖКХ-Контроль". Начинается прием заявок на конкурс "Супердомоуправ 2021".

Далеко не все жители многоквартирных домов знают в лицо людей, которые отвечают за содержание их жилья, отмечают организаторы. Между тем, есть немало примеров того, как собственники совместно с профессиональными управляющими компаниями сделали свои здания "домами образцового содержания". Конкурс поможет найти самых талантливых управляющих и обнародовать лучшие примеры оказания услуг по управлению домами.

Выбирать победителей будут среди управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, а также советов многоквартирных домов. Прием заявок на конкурс начинается с 15 июля.

Аналогичный конкурс проводился в 2018 году. Победителями стали 33 организации из разных регионов.

Любой желающий - как представитель УК, ТСЖ или совета дома, так и обычный житель - может направить жюри информацию о достижениях компании, управляющей домом, и подтверждающие это фотографии. Можно приложить ссылки на публикации в СМИ.

Жюри будет оценивать креативный подход, тиражируемость практики, охват участников, а также были ли вовлечены добровольцы или привлечены внебюджетные средства. Заявки нужно отправлять через сайт "ЖКХ-Контроль". Победитель получит диплом, серебряный значок "Знак качества ЖКХ", а также право использовать логотип "Супедомоуправ 2021", например, на своем сайте или в офисе.

На прошлый конкурс пришло около трехсот заявок, рассказывает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов: "Заявки сыпались не только на объявленный адрес, но и через соцсети. Многие конкурсанты присылали ссылки на телепередачи о преобразованиях в своих многоэтажках".

Поскольку победителем не должна стать организация, к которой у собственников есть претензии, все анкеты переправлялись в региональные центры "ЖКХ Контроль".

"Только если все достижения, описанные в заявках, подтверждались, а региональная госжилинспекция сообщала, что у претендента хорошая репутация, заявка допускалась к голосованию", - рассказывает Сохранов. В этот раз процедура будет аналогичной. Планируется, что в финал выйдет девять победителей - по три в каждой номинации. Однако, оргкомитет рассматривает возможность ввести дополнительные поощрительные премии. Кроме того, организаторы конкурса сообщат о победителях главам регионов, чтобы их, что называется, "знали в лицо".

Обращения по поводу качества управления домами занимают третье место в рейтинге проблем, с которыми в первом полугодии обращались жители в общественные приемные "ЖКХ Контроль". Многие собственники жилья по-прежнему недовольны ценой и качеством предоставляемых услуг. "Конкурс, популяризирующий лучшие практики в области управления домами, поможет отчасти решить проблему недостатка полезной информации и положительных примеров в этой сфере", - считает Сохранов.