В Австралии начались масштабные военные учения под руководством США

Масштабные военные учения под кодовым названием Talisman Saber начались 14 июля в Австралии. Они проходят под руководством Соединенных штатов, сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, маневры продлятся до середины августа. "В них примут участие более 17 тысяч человек", - цитирует ТАСС Кирби. Он уточнил, что в учениях будут задействованы военные не только из США и Австралии, но и Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Наблюдателями выступают представители Германии, Индии, Индонезии и Франции.

Пресс-секретарь минобороны США рассказал, что в ходе маневров планируется отработать высадку десанта, а также ряд наземных, морских и воздушных операций. Цель учений Talisman Saber - улучшение военного взаимодействия Пентагона и союзников.