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15.07.2021 13:47
Рубрика: Власть

В ближайшие два года регионы получат 500 млрд рублей через бюджетные кредиты

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство подготовило нормативную базу для поддержки инфраструктурных проектов в регионах через инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. "Средства на них предусмотрены немалые. В ближайшие два года регионы получат порядка 500 миллиардов рублей через бюджетные кредиты. Они будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3 процентов", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Фото: Сергей Куксин
Михаил Мишустин пообещал поддержать транспортное машиностроение

Еще 150 миллиардов рублей привлекут в течение четырех лет за счет облигаций. "Это позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4 процента сроком до 15 лет, а по отдельным проектам - до 30 лет", - сказал глава кабмина.

Механизм взаимодействия с регионами отрабатывается в рамках пилотных проектов. Строительство за счет инфраструктурных объектов начнется в Липецкой, Сахалинской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях. "Рассчитываем, что эти меры позволят развивать производство, повысить инвестиционную привлекательность регионов, поддерживать бизнес и создавать больше новых рабочих мест. И в конечном итоге - улучшить качество жизни наших граждан", - ожидает Мишустин.

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